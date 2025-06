Exclusivo: o icônico festival de moto e rock que se transforma em moradia para mais de 20 mil pessoas Capital Moto Week, que acontece entre julho e agosto, contará com 107 shows em Brasília (DF) Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 30/06/2025 - 15h48 (Atualizado em 30/06/2025 - 15h48 ) twitter

O icônico festival de moto e rock que vira moradia para mais de 20 mil pessoas Foto: Isabella Viana

E se a sua próxima parada fosse um festival onde se pode morar, trabalhar, curtir e viver tudo intensamente, 24 horas por dia?

No Capital Moto Week, o maior festival de moto e rock da América Latina, é assim.

De 24 de julho a 2 de agosto, Brasília (DF) receberá 800 mil pessoas com espírito de liberdade e ousadia. São 300 mil motos, 1,8 mil motoclubes em uma mistura de camping e alojamento para 20 mil pessoas, motociclismo, 107 shows de rock, brinquedos radicais, lojas, gastronomia, cinema a céu aberto e infinidade de ativações interativas.

Para quem vive na estrada ou sonha em viver experiências surpreendentes, o evento em Brasília oferece adrenalina e conexão sem fronteiras, tudo isso em um festival Lixo Zero.

‌



Para receber o público, é construída uma verdadeira Cidade da Moto, um complexo de 320 mil metros quadrados, equivalente a mais de 25 estádios do Maracanã.

Além de cinco palcos temáticos, o festival conta com cinema ao ar livre, lojas, restaurantes, estandes de grandes marcas, ações socioambientais, área de camping e motorhomes e muito mais. Um complexo completo pensado de maneira sustentável, com quase 100 iniciativas ambientais que resultaram no certificado Lixo Zero, emitido pela Zero Waste International Alliance, e no ISO 20.121, garantindo que toda a cadeia produtiva esteja alinhada às práticas sustentáveis.

‌



“Em mais de 20 anos de festival, 7 milhões de pessoas vieram de várias partes do mundo para conhecer o espírito do CMW. Os visitantes que têm a oportunidade de morar na no festival conseguem ter uma experiência ainda mais especial porque ficam imersos 24 horas na Cidade da Moto, que é vibrante, feliz e totalmente segura e inclusiva”, afirma Pedro Franco, CEO do Capital Moto Week. com exclusividade para esta coluna.

A estrutura que transforma o festival em um verdadeiro lar

‌



O icônico festival de moto e rock que vira moradia para mais de 20 mil pessoas Foto: Isabela Vianna

A Cidade da Moto conta com infraestrutura completa que atende 20 mil residentes, garantindo conforto, segurança e muita diversão. Os visitantes podem escolher entre quatro opções de acomodação, começando pelo espaço gratuito de camping tradicional, com estrutura compartilhada.

Para quem busca comodidade, o Camping Ville oferece barracas já montadas para até quatro pessoas, com lençóis, travesseiros, colchões infláveis ou camas dobráveis e colchonetes, banheiros e chuveiros privativos.

Há ainda wi-fi, área de convivência, fogueira, cozinha compartilhada e espaço para churrasco.

E para quem deseja uma experiência ainda mais personalizada, o Capital Moto Week propõe os domos, áreas com instalações sofisticadas que priorizam privacidade e conforto. Com design elegante, os domos acomodam até três pessoas e incluem ar-condicionado, piso deck, camas box solteiro, travesseiros, roupa de cama com lençol e fronha, toalhas, cabideiro, espelho, tomada, luminária, além de mesa com cadeiras.

Há também a área exclusiva para motorhomes, espaço pensado para aqueles que viajam com suas casas.

Pedro Franco também explica que as modalidades premium do Camping Ville atraem quem busca viver a experiência de morar dentro do festival sem renunciar ao conforto e conveniência, sobretudo os motociclistas que cruzam o país sob duas rodas e evitam a logística de carregar todo o equipamento: “Elevamos o padrão do festival, oferecendo uma experiência imersiva que mistura o prazer de morar na ‘Cidade da Moto’ com o conforto de um serviço de primeira classe”.

As atrações principais do Capital Moto Week

Nos cinco palcos temáticos do CMW, acontecerão 107 shows com algumas das maiores bandas de rock do Brasil e do mundo.

No lineup deste ano já estão confirmados os headliners Biquini, Os Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, Samuel Rosa, Lobão, Angra, Cidade Negra, a banda MAGIC!, conhecida pelos hits Rude, No Way No e Lay You Down Easy - além da Marcão Britto & Thiago Castanho - Charlie Brown Jr e Detonautas.

Ao todo, a arena do Capital Moto Week deve receber mais de 800 mil pessoas do mundo todo.

Gastronomia e entretenimento 24h por dia

Morar no CMW também significa vivenciar uma imersão gastronômica. São mais de 30 opções de restaurantes que vão desde pratos rápidos até opções sofisticadas. Nos cardápios, pratos que atendem a todos os gostos, incluindo opções vegetarianas.

Os restaurantes, bares e quiosques estão espalhados pelo complexo com diferentes horários de funcionamento, garantindo refeições e drinks a qualquer hora.

