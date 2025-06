Jared Leto, do Thirty Seconds to Mars, enfrenta acusações de má conduta sexual Artista enfrenta polêmica em meio aos lançamentos de dois filmes onde atuou Backstage|Do R7 12/06/2025 - 11h02 (Atualizado em 12/06/2025 - 11h22 ) twitter

Jared Leto, do Thirty Seconds to Mars, enfrenta acusações de má conduta sexual

Jared Leto, ator e vocalista da banda Thirty Seconds to Mars, está sendo alvo de acusações de conduta sexual inadequada por parte de diversas mulheres, algumas delas menores de idade na época dos supostos incidentes.

As alegações, que podem levar Leto a um holofote global, foram divulgadas em um relatório da Air Mail, que reuniu depoimentos de nove acusadoras, a maioria delas optando pelo anonimato.

Segundo o relatório, que foi reportado pela Variety nesta quarta-feira (11), Leto teria perseguido jovens mulheres entre meados e o final dos anos 2000, sendo acusado de exposição indevida e assédio.

O ator negou todas as acusações em um comunicado público, mas o momento das revelações é delicado.

O motivo: o artista está prestes a estrelar duas grandes produções cinematográficas: Tron: Ares, da Disney, e Master of the Universe, da Amazon MGM.

Neste momento a indústria cinematográfica está se questionando como Jared Leto lidará com a pressão de promover esses projetos enquanto enfrenta essas graves acusações.

Não é a primeira vez que a Disney lida com polêmicas envolvendo atores de suas franquias no passado, mas neste momento a empresa ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Da mesma forma, a Amazon MGM também não comentou a situação.

O impacto das acusações na carreira de Leto e na recepção dos filmes ainda é incerto, mas a controvérsia certamente adiciona um novo nível de complexidade à sua trajetória profissional.

Com o Thirty Seconds to Mars, Jared Leto gravou seis álbuns de estúdio, sendo o último It’s the End of the World but It’s a Beautiful Day.