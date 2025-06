Jessie J faz discurso emocionado em último show ao deixar os palcos para tratar de câncer Artista fez um desabafo emocionante durante um show em Londres no último domingo (15) Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 16/06/2025 - 16h16 (Atualizado em 16/06/2025 - 16h51 ) twitter

Jessie J deixa os palcos para lutar contra o câncer Foto: Reprodução / X / @jessiej

Durante uma apresentação em Londres neste domingo (15) a cantora pop Jessie J realizou um discurso emocionado para seus fãs ao revelar o diagnóstico de câncer de mama em estágio inicial.

Com isso, a estrela de 37 anos e a voz de sucessos como Domino, Do It Like a Dude e Nobody’s Perfect, decidiu deixar os palcos para iniciar o tratamento.

“Este show é meu último antes de eu ir vencer o câncer de mama. Isso é tão especial para mim... vocês não fazem ideia”, disse Jessie J ao subir no palco da capital britânica.

“Me sinto tão orgulhosa de ser do Reino Unido. Nós dizemos o que sentimos. Este ser meu último show antes da cirurgia e de todo o processo que vem pela frente é algo muito precioso pra mim”, desabafou.

Ainda durante a apresentação, Jessie J fez um grande agradecimento a todos que sempre compartilharam de sua vida: “Sou tão grata por essa vida, por vocês, pela minha carreira, pelo meu filho, meu parceiro, meus pais, minha família, minha banda, minha equipe, meu povo. Somos tão sortudos... temos tanta coisa pra viver, tanta alegria.”

A carreira de Jessie J começou muito cedo, aos 11 anos. Seu primeiro contrato profissional foi com a Republic Records, gravadora da Universal Music, ainda em 2011, quando lançou seu single de estreia Do It Like a Dude, como parte do álbum Who You Are. Desde então, ela vendeu milhões de álbuns e singles e vários prêmios como Critic’s Choice Brit Awards e BBC Sound.

Jessie é reconhecida por integrar vários gêneros musicais como a soul music, R&B, electropop e hip-hop.