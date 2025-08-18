Karol G se apresentará no intervalo da NFL no Brasil Estrela latina será atração principal do primeiro evento da liga americana a ser transmitido no YouTube Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 18/08/2025 - 09h00 (Atualizado em 18/08/2025 - 09h27 ) twitter

Karol G se apresentará no intervalo de jogo da NFL no Brasil Foto: Reprodução / Instagram / @nflbrasil

A cantora colombiana Karol G está prestes a protagonizar um dos momentos mais marcantes de sua carreira: ela será a atração principal do show do intervalo do primeiro jogo da NFL a ser transmitido ao vivo no YouTube, que acontecerá no dia 5 de setembro, na Arena Corinthians, em São Paulo.

O show de Karol G no intervalo da NFL no Brasil celebra os Sons da América Latina através do Gameday Entertainment.

Esta será a segunda vez que a NFL vem ao Brasil. Nesta oportunidade, a franquia apresentará a partida entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs.

No ano passado, as atrações musicais ficaram por conta das cantoras Anitta e Luísa Sonza.

“É uma honra e um momento do qual me orgulho profundamente. Assistir aos shows do intervalo da NFL sempre foi algo especial para mim, e agora poder levar minha música a esse palco global é algo que significa muito”, comemorou Karol G em um comunicado.

A cantora colombiana será acompanhada por outras participações especiais: o saxofonista norte-americano Kamasi Washington será responsável por interpretar o hino dos Estados Unidos, enquanto a cantora brasileira Ana Castela cantará o Hino Nacional Brasileiro.

“Estou muito animada por fazer parte da primeira transmissão ao vivo da NFL pelo YouTube. É uma honra e um momento do qual me orgulho profundamente” (Karol G)

Angela Courtin, vice-presidente de marketing de estúdios criativos e TV conectada do YouTube, destacou a importância da transmissão: “Este evento representa um marco na nossa parceria com a NFL. É o momento em que os mundos do futebol americano, da música e dos criadores de conteúdo colidem de forma poderosa.”

Karol G, que já está acostumada a grandes palcos, é uma das poucas artistas latinas que embarcaram em turnês globais por estádios, ao lado de nomes como Shakira, Bad Bunny e Luis Miguel.

Em entrevista à Variety, ela revelou que ainda não assimilou completamente a magnitude de sua trajetória: “Não falei com Bad Bunny sobre isso, mas adoraria conversar com ele sobre essa experiência. É uma conquista tão grande que ainda não consegui digerir. Quando começamos a planejar a turnê, muitos diziam: ‘Você não acha que está indo rápido demais?’, Mas estou muito orgulhosa de termos feito isso. Lembro de pensar: ‘Meu Deus, a Shakira está fazendo isso. Eu estou fazendo isso?! Posso fazer o

Cantora foi alvo de críticas pelo clipe ‘Latina Forever’

Apesar do sucesso, Karol G também enfrenta críticas. Recentemente, ela foi alvo de comentários negativos sobre o videoclipe da música Latina Forever, acusado de sexualizar mulheres.

A artista respondeu com firmeza, defendendo sua autenticidade.

“Quanto maior o projeto, mais duras são as críticas. Há muitas opiniões sobre como eu deveria ou não me comportar nesta fase da minha carreira, e isso pode ser confuso. O vídeo é incrível, mas eu sabia que aparecer de biquíni cantando sobre corpo e sensualidade seria um ponto de discussão. Mas estou apenas cantando sobre minhas realidades. Não quero mudar quem sou para agradar os outros. Meu álbum tem músicas emocionais e profundas, e também tem faixas divertidas e ousadas. As latinas são tudo. Por que não podemos ser tudo?”, explicou.

