Katy Perry interrompe show após fã desmaiar no palco Popstar apresentava sua turnê ‘The Lifetimes Tour’ em Detroit (EUA) quando convidou uma admiradora para subir ao stage do Little Caesars Arena Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 04/08/2025 - 14h45 (Atualizado em 04/08/2025 - 15h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Katy Perry interrompe show após fã desmaiar no palco Foto: Universal Music

Durante uma apresentação da turnê The Lifetimes Tour em Detroit (EUA) neste domingo (3), a popstar Katy Perry protagonizou um dos momentos mais comoventes de sua carreira.

A voz de sucessos como Roar, I Kissed A Girl e Teenage Dream interrompeu o show na Little Caesars Arena para prestar socorro a uma fã que desmaiou no palco após ser convidada a participar de uma ação especial com outros admiradores.

RESUMO DA NOTÍCIA Katy Perry interrompeu seu show em Detroit após uma fã, McKenna, desmaiar no palco durante sua turnê The Lifetimes Tour.

A artista demonstrou preocupação e carinho, ajoelhando-se ao lado da fã até a equipe médica chegar.

Após o incidente, Katy reuniu os fãs no palco para uma oração coletiva pedindo pela recuperação de McKenna.

O evento foi amplamente elogiado nas redes sociais, destacando a sensibilidade da cantora com seus admiradores. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A jovem, identificada como McKenna, estava visivelmente emocionada ao subir ao palco com sua amiga, após ser notada por Katy Perry na plateia. Vestindo uma saia azul brilhante, McKenna chamou a atenção da artista, que a convidou para se juntar a um grupo de fãs em um momento especial antes da performance da música The One That Got Away. No entanto, a emoção foi tanta que a jovem acabou desmaiando diante de milhares de pessoas.

Assim que percebeu o ocorrido, Katy Perry se ajoelhou ao lado da fã, demonstrando preocupação e carinho. A equipe médica da arena foi acionada imediatamente, e McKenna recebeu atendimento no próprio palco. Enquanto isso, o público presente gritava seu nome em apoio, criando uma atmosfera de solidariedade e empatia.

‌



Após o atendimento, a fã foi retirada do palco e, segundo informações divulgadas posteriormente, se recuperou bem do susto. Katy Perry, ainda visivelmente abalada, reuniu os outros fãs que estavam no palco em um abraço coletivo e fez uma oração em voz alta: “Querido Deus, oramos por McKenna, para que ela volte plena, mais brilhante e melhor do que nunca. Amém.”

A atitude da cantora foi amplamente elogiada nas redes sociais e pela imprensa internacional, que destacou sua sensibilidade e respeito pelos fãs.

‌



O episódio reforça a imagem de Katy Perry como uma artista que valoriza profundamente sua base de admiradores. Ao longo de sua carreira, ela tem se mostrado acessível e carinhosa com o público, promovendo momentos de interação durante seus shows e criando experiências únicas para quem a acompanha.

Os shows da The Lifetimes Tour, que contemplam músicas de seu mais recente trabalho de estúdio, intitulado 143 e os maiores sucessos da cantora, tem sido marcada por essas ações especiais, nas quais fãs são convidados ao palco para vivenciar momentos inesquecíveis.

‌



Além do impacto emocional do episódio, o show em Detroit também foi comentado por outro motivo: a presença do ex-primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, que assistiu à apresentação e teria trocado olhares com a cantora. Desde sua separação do ator Orlando Bloom, com quem tem uma filha, Katy tem sido alvo de especulações sobre um novo romance, e o jantar que teve com Trudeau recentemente alimentou ainda mais os rumores.

A turnê de Katy Perry segue pela América do Norte até o dia 23 de agosto, com apresentações em cidades como Toronto e Nova York. Em setembro, a artista desembarca na América do Sul, com shows confirmados no Chile, Argentina e Brasil.

No território brasileiro, Katy será uma das atrações principais do festival The Town, em São Paulo, no dia 14 de setembro, além de se apresentar em Curitiba no dia 16 e em Brasília no dia 19.

O retorno da cantora ao Brasil acontece apenas um ano após sua participação no Rock in Rio, onde lançou oficialmente o álbum 143. A expectativa para os shows é alta, e os fãs aguardam ansiosamente por mais momentos de emoção e conexão com a artista.

Confira o momento:

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

✅Acompanhe Marcelo de Assis no Instagram em @marcelodeassismusica