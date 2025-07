Marília Mendonça: vem aí uma nova série sobre a carreira da artista no streaming Série documental que promete revelar os bastidores da artista que transformou o sertanejo Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 22/07/2025 - 14h02 (Atualizado em 22/07/2025 - 14h22 ) twitter

A trajetória de Marília Mendonça (1995-2021), marcada por emoção, autenticidade e uma revolução no sertanejo, será revisitada em uma série documental inédita anunciada nesta terça-feira (22) pela plataforma de streaming Amazon Prime Video.

A produção, que começa a ser gravada em setembro na cidade de Goiânia (GO), promete mergulhar profundamente na vida pessoal e profissional da cantora, que faleceu tragicamente em 2021, aos 26 anos, em um acidente aéreo.

Com direção de Susanna Lira, conhecida por seu trabalho sensível e engajado em documentários, o projeto contará com imagens inéditas, arquivos pessoais e depoimentos emocionantes de familiares, amigos e colegas de estrada.

A proposta é ir além da figura pública que arrastava multidões, revelando a mulher por trás dos palcos: seus sonhos, desafios, conquistas e afetos.

Marília Mendonça nasceu em Cristianópolis (GO), e desde cedo demonstrou talento para a música. Começou sua carreira nos bastidores, compondo para outros artistas do sertanejo, até conquistar seu próprio espaço com letras que falavam diretamente ao coração do público.

Com mais de 700 composições registradas, ela se tornou uma das artistas mais ouvidas do Brasil, sendo reconhecida como a Rainha da Sofrência.

A série documental pretende mostrar como Marília foi responsável por uma verdadeira revolução no gênero sertanejo. Suas músicas abordavam temas como empoderamento feminino, amor próprio e relacionamentos reais, dando voz a personagens femininas complexas e diversas.

Ela não apenas cantava sobre a dor, mas também sobre a força de seguir em frente, tornando-se um símbolo de resistência e identificação para milhões de fãs.

Trajetória de Marília Mendonça se transformará em uma cinebiografia

Além da série, o Prime Video também está desenvolvendo uma cinebiografia da artista, reforçando o compromisso de preservar e celebrar seu legado. O roteiro da série é assinado por Valentina Castello Branco, Gabriela Altaf e Fabiana Assis, e a produção fica por conta das empresas Kromaki e Chatrone.

A expectativa em torno da série é alta, especialmente entre os fãs que mantêm viva a memória da cantora desde sua partida. A produção promete ser uma oportunidade de reencontro com a artista, oferecendo uma nova perspectiva sobre sua vida e carreira. Será um relato íntimo e tocante, que busca compreender o impacto de Marília não apenas como cantora, mas como mulher, mãe e figura pública que desafiou padrões e abriu caminhos.

Com estreia ainda sem data definida, o projeto já mobiliza fãs e admiradores, que aguardam ansiosamente por essa homenagem. A série será um reencontro com a emoção sobre uma artista que, mesmo em silêncio, continua cantando dentro de cada um que foi tocado por sua música.

