Nova série sobre David Bowie será apresentada em podcast por Kate Moss em setembro Série da BBC mergulhará na trajetória do saudoso 'Camaleão do Rock' Backstage|Marcelo de Assis 18/08/2025 - 13h00 (Atualizado em 18/08/2025 - 13h12 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Kate Moss apresentará a série de podcast "David Bowie: Changeling", dedicada ao artista.

A série contará com 8 episódios e será lançada em 10 de setembro pela BBC Radio 6 Music.

Os episódios abordam momentos marcantes da carreira de Bowie, com entrevistas inéditas e depoimentos de artistas que o conheceram.

Produzida pela Zinc Media, a série celebra a reinvenção constante de Bowie e seu impacto cultural duradouro. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Podcast sobre David Bowie será apresentado por Kate Moss em setembro Foto: Warner Music / Parlophone Records

Kate Moss, uma das figuras mais emblemáticas do mundo da moda, está prestes a assumir uma série de podcast dedicada ao saudoso David Bowie (1947-2016).

O projeto, intitulado David Bowie: Changeling, será transmitido pela BBC Radio 6 Music e estará disponível na plataforma BBC Sounds a partir de 10 de setembro.

Com oito episódios, a série mergulha profundamente na fase mais criativa e transformadora da carreira de Bowie, entre os anos de 1970 e 1975.

A escolha de Kate Moss como narradora não é apenas uma jogada midiática: a modelo teve uma relação próxima com Bowie, marcada por amizade e admiração mútua.

‌



Em comunicado oficial, Kate descreveu o cantor como “muito mais que um amigo — um verdadeiro enigma”.

A série Changeling promete oferecer uma visão íntima e reveladora sobre a evolução artística de Bowie, desde suas primeiras apresentações com a banda The Hype até a criação de personagens icônicos como Ziggy Stardust e The Thin White Duke.

‌



Os episódios abordarão momentos cruciais, como o lançamento do álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, o show histórico no Hammersmith Odeon — onde Bowie aposentou o personagem Ziggy — e a produção do disco Diamond Dogs.

Além da narração de Kate Moss, o podcast contará com entrevistas raras e inéditas do próprio Bowie, além de depoimentos de artistas que o conheceram pessoalmente ou que continuam a se inspirar em sua trajetória.

‌



Grandes nomes da música mundial participarão do podcast

Entre os nomes confirmados estão Boy George, Chrissie Hynde, Elton John, Robbie Williams e Iggy Pop.

Também serão incluídas participações de Lady Gaga e da falecida Sinead O’Connor (1966-2023), cujas visões sobre Bowie ajudam a compor um retrato multifacetado do artista.

Will Wilkin, executivo da BBC Music responsável pela série, destacou que tanto Bowie quanto Kate Moss são figuras que transcendem os limites da moda, da música e da arte. Segundo ele, o podcast é uma celebração da capacidade de reinvenção constante que definiu Bowie como um verdadeiro ícone cultural.

“Como Bowie disse uma vez: ‘Não sei para onde estou indo, mas prometo que não será entediante’. Essa série é sobre essa promessa de transformação contínua”, afirmou Wilkin.

A produção é assinada pela Zinc Media, empresa reconhecida por seus trabalhos premiados em documentários e séries biográficas. O conteúdo foi desenvolvido em parceria com o arquivo oficial de Bowie, localizado no recém-inaugurado David Bowie Centre, no V&A East Storehouse. Esse centro é considerado o maior acervo dedicado à vida e obra do cantor, com exposições rotativas e acesso gratuito ao público.

O lançamento de David Bowie: Changeling acontece em um momento de renovado interesse pela obra do artista, quase uma década após sua morte em 2016. Bowie continua a ser uma referência para novas gerações, não apenas por sua música, mas também por sua ousadia estética, suas reflexões filosóficas e sua capacidade de desafiar convenções.

A participação de Kate Moss nesse projeto reforça a conexão entre diferentes formas de expressão artística. Embora venha do mundo da moda, a modelo sempre demonstrou afinidade com a música e com figuras que, como ela, desafiaram padrões e reinventaram suas identidades.

E para os fãs, será uma chance de reviver os momentos mais intensos da carreira de um artista que nunca teve medo de ser diferente — e que, por isso mesmo, se tornou eterno.

