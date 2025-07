O legado de Marília Mendonça, que segue com alta relevância nas plataformas digitais A eterna ‘Rainha da Sofrência’ faria 30 anos no próximo dia 22 Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 16/07/2025 - 15h41 (Atualizado em 16/07/2025 - 15h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O legado de Marília Mendonça, que segue com alta relevâncias nas plataformas digitais Foto: Divulgação / Deezer

O legado da saudosa Marília Mendonça (1995-2021) segue vivo no coração e nos ouvidos de milhões de fãs. A eterna Rainha da Sofrência completaria 30 anos na próxima terça-feira (22) e sua música segue fortemente relevante no cenário sertanejo e nas plataformas digitais onde sua obra apresenta números extraordinários.

Como forma de celebrar sua marca na música sertaneja e seu papel como uma das precursoras do feminejo — movimento que evidenciou e fortaleceu a presença das mulheres no gênero — a plataforma de streaming Deezer destaca o legado da artista, como forma de homenagear e honrar sua vida e carreira, revelando dados exclusivos da cantora na plataforma.

RESUMO DA NOTÍCIA Marília Mendonça, a Rainha da Sofrência, faria 30 anos no dia 22.

Seu legado continua relevante nas plataformas digitais, com muitos fãs ouvindo suas músicas.

A Deezer homenageia a artista, destacando dados de suas canções nos rankings da plataforma.

Quatro álbuns de Marília figuraram entre os mais escutados em junho, mostrando sua popularidade duradoura. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Dona de uma voz incomparável, Marília Mendonça acumulou centenas de sucessos ao longo de sua bem sucedida carreira na indústria musical, tendo quatro hits presentes no TOP 200 Brasil da Deezer. A música De Quem É A Culpa? se destaca como a melhor colocada no ranking, alcançado a posição 42, seguido de Supera (Ao Vivo) (posição 74), Leão (posição 121) e Mal Feito (Ao Vivo) (posição 175).

Com uma discografia formada por 14 álbuns (entre solos e colaborativos) lançados ao longo de sua trajetória, todos esses títulos de Marília Mendonça também continuam ecoando entre os ouvintes da plataforma.

‌



Só no mês de junho, quatro discos de Marília apareceram entre os TOP 200 mais escutados. São eles: Marília Mendonça - Ao Vivo (49º lugar), Todos Os Cantos, Vol. 1 (87º lugar), Festa das Patroas 35% (145º lugar) e o Realidade - Ao Vivo Em Manaus (184º lugar).

Além disso, no mesmo mês, a playlist 100% Marília Mendonça foi a 28ª playlist mais ouvida da Deezer Brasil, e a faixa de melhor desempenho dentro desta lista foi Leão.

‌



Confira as 10 músicas mais ouvidas de Marília Mendonça na Deezer:

‌



1. Bem Pior Que Eu (Ao Vivo)

2. Leão

3. De Quem É A Culpa?

4. Mal Feito (Ao Vivo)

5. Supera (Ao Vivo)

6. Vai Lá Em Casa Hoje

7. Esqueça-Me Se For Capaz

8. Presepada

9. Dois Enganados

10. Todo Mundo Menos Você

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

✅Acompanhe Marcelo de Assis no Instagram em @marcelodeassismusica

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5