Pedro Sampaio assina com agência de The Weeknd e J. Balvin Foto: Steff Lima

O DJ e produtor Pedro Sampaio anunciou na tarde desta quarta-feira (9) um novo acordo com a William Morris Endeavour, uma das mais influentes agências de empresariamento do entretenimento global.

A empresa, que representa nomes como J Balvin e The Weeknd, passa agora a integrar a equipe responsável pela projeção e expansão da presença de Pedro no mercado internacional.

A parceria com a WME chega em um momento de ascensão internacional para o artista brasileiro. Após o lançamento de Perversa, colaboração com o colombiano J Balvin — um dos maiores nomes do reggaeton mundial — Pedro vê suas produções ocupando cada vez mais espaços fora do país.

Além disso, a presença de Pedro Sampaio é cada vez mais requisitada em grandes eventos no exterior.

‌



“A WME é uma agência que representa artistas que eu admiro demais e que têm uma trajetória internacional muito forte. Estou muito feliz em contar com esse time ao meu lado no momento em que minha música está chegando em outros países, outras culturas. Quero continuar levando o funk do Brasil cada vez mais longe”, disse o artista.

No último ano, o DJ fez duas turnês sold out na Europa - em junho de 2024, passou por Londres, Amsterdã, Barcelona, Ibiza, Lisboa, Dublin e Zurique; em abril de 2025 esteve em Porto e Lisboa.

‌



Pedro Sampaio também participou do Rock in Rio Lisboa e do Festival MEO Sudoeste. Além disso, ele acaba de ser confirmado como único artista brasileiro no lineup do Coca-Cola Flow Fest, um dos principais festivais de música urbana latina, que acontece no México, em novembro.

‌



