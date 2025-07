Rappin’ Hood pede apoio financeiro para Associação Posse Mente Zulu Artista é um dos grandes nomes do hip-hop brasileiro e fundador da instituição que necessita de reformas e manutenção Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 21/07/2025 - 17h17 (Atualizado em 21/07/2025 - 17h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rappin' Hood pede apoio financeiro para Associação Posse Mente Zulu Foto: Divulgação

Rappin’ Hood, um dos grandes expoentes do hip-hop brasileiro, está pedindo ajuda para a Associação Cultural e Educacional Posse Mente Zulu, fundada por ele. A instituição, que mantém atividades culturais, conquistou uma sede própria, porém, está necessitando de reformas e manutenção em suas instalações.

Com isso, uma campanha de arrecadação está ativa na página da plataforma Kickante, onde a instituição poderá receber doações.

RESUMO DA NOTÍCIA Rappin' Hood solicita apoio financeiro para a Associação Posse Mente Zulu, que fundou.

A instituição precisa de reformas e manutenção em suas instalações.

Uma campanha de arrecadação está disponível na plataforma Kickante.

Na Posse Mente Zulu, os jovens aprendem sobre os elementos do hip-hop e recebem diversas aulas culturais e educacionais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Na Posse Mente Zulu, os jovens aprendem sobre os cinco elementos do hip-hop. São eles: DJs, MCs, Grafite, Breaking e o conhecimento. Também são oferecidas aulas de educação financeira, capoeira, percussão e música, entre outras atividades sócio culturais.

Rappin Hood nasceu no bairro paulistano do Limão e foi criado na Vila Arapuá, próximo a Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Começou a compor aos 14 anos de idade e estudou trombone e em 1989, lançou-se como rapper, quando sagrou-se o vencedor de um campeonato de rap.

‌



Em 1990, formou a banda Posse Mente Zulu e ao longo de sua notável carreira lançou importantes parcerias com DJ KL Jay dos Racionais MC’s, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Arlindo Cruz, Jair Rodrigues, Zélia Duncan e Dudu Nobre.

Além de nomes internacionais como Will Calhoun e Doug Wimbish da banda de hard rock norte-americana Living Colour, em 2019, Rappin’Hood participou da gravação do single TRY com a cantora Japonesa MIC, lançado no Japão pelo selo Pyramid Japan LLC.

‌



Rappin' Hood com Afrika Bambaataa Foto: Divulgação

O rapper também foi nomeado King Zulu Nation Brazilian pelo fundador do estilo musical, o icônico DJ Afrika Bambaataa que veio ao Brasil especialmente para coroar e diplomar Rappin’ Hood.

A Zulu Nation é uma ONG (Organização Não Governamental) fundada pelo próprio Afrika Bambaataa com as mesmas bases do hip-hop, que são paz, amor, união e diversão. Ela mantém vivo o verdadeiro espírito do hip-hop e organiza palestras, com o nome de Infinity Lessons (Aulas Infinitas), oferecendo aulas sobre conhecimentos, prevenção de doenças, matemática, ciências, economia, entre outras para alterar o pensamento das gangues.

‌



Bambaataa, diz que a Zulu Nation “apoia o conhecimento, a sabedoria, a compreensão, a liberdade, a justiça, a igualdade, a paz, a união, o amor, a diversão, o trabalho e a fé”.

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

✅Acompanhe Marcelo de Assis no Instagram em @marcelodeassismusica

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5