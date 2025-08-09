Relevante na música, Snapchat alcança quase meio bilhão de usuários diários Plataforma é uma das mais influentes da era digital Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 09/08/2025 - 12h27 (Atualizado em 09/08/2025 - 12h27 ) twitter

Snapchat alcança quase meio bilhão de usuários diários Foto: Domínio Público

O Snapchat, aplicativo conhecido por seus conteúdos efêmeros e filtros criativos, continua a expandir sua presença global de forma impressionante.

Segundo os resultados financeiros do segundo trimestre de 2025 divulgados pela Snap Inc., a plataforma encerrou junho deste ano com 469 milhões de usuários ativos diariamente — um crescimento de 9% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Esse número reflete não apenas a popularidade contínua do aplicativo, mas também sua capacidade de se reinventar e atrair novos públicos em diferentes regiões do mundo.

Além dos usuários diários, o número de usuários mensais também apresentou crescimento, atingindo 932 milhões — um aumento de 7% em comparação a 2024. Esses dados indicam que o Snapchat está conseguindo manter o engajamento dos usuários ao longo do tempo, o que é essencial para plataformas que dependem da atenção constante do público.

‌



Um dos destaques do relatório foi o desempenho da assinatura paga Snapchat+, que se aproximou da marca de 16 milhões de assinantes no último trimestre. Essa modalidade, que oferece recursos exclusivos e experiências personalizadas, está projetada para gerar cerca de US$ 700 milhões (algo em torno de R$ 3,8 bilhões no câmbio atual) em receita anual, contribuindo significativamente para a linha de “outras receitas” da empresa, mostrando que o aplicativo está conseguindo diversificar suas fontes de renda, indo além da publicidade tradicional.

No total, a Snap Inc. registrou uma receita de US$ 1,35 bilhão no segundo trimestre de 2025, também com um crescimento de 9% em relação ao mesmo período do ano anterior. No entanto, nem todos os indicadores foram positivos: a base de usuários diários na América do Norte caiu de 100 milhões para 98 milhões, uma redução que, embora pequena, levanta preocupações sobre a saturação do mercado norte-americano. Em contrapartida, o crescimento em outras regiões compensou essa queda: o Snapchat adicionou 36 milhões de usuários diários no chamado “resto do mundo”, que inclui países fora da América do Norte e Europa.

‌



A relevância do Snapchat na indústria musical

Na indústria musical, o Snapchat tem desempenhado um papel cada vez mais relevante, especialmente na promoção de artistas e no engajamento com fãs. Artistas usam o formato de Stories para divulgar bastidores, teasers de músicas e clipes. O conteúdo efêmero cria senso de urgência e exclusividade, ideal para gerar buzz antes de lançamentos.

No que se diz respeito ao engajamento dos fãs com os seus artistas musicais preferidos, a interação deste público ocorre através de Q&A’s e vídeos espontâneos, permitindo que músicos consigam se aproximar do público, especialmente da geração Z e millennials, que valorizam autenticidade.

‌



Além disso, a Realidade Aumentada também é um fator crucial para o sucesso da música no Snapchat: filtros e lentes personalizados permitem que fãs interajam com músicas ou álbuns de forma lúdica. Por exemplo, um artista pode lançar uma lente que toca seu novo single quando usada. A aba Discover do Snapchat permite que artistas sejam apresentados a novos públicos por meio de parcerias com veículos de mídia e curadoria de conteúdo.

Outro ponto relevante para profissionais da música e do marketing digital é o desempenho do recurso Spotlight, que funciona como uma vitrine de vídeos curtos e virais. Com 550 milhões de usuários mensais, o Spotlight agora representa mais de 40% do tempo total gasto dentro do aplicativo. Esse dado é especialmente importante para artistas e criadores de conteúdo que buscam visibilidade e engajamento em formatos rápidos e dinâmicos.

A tecnologia de realidade aumentada (AR), uma das marcas registradas do Snapchat, também continua a atrair usuários. Segundo o relatório, os filtros de AR são utilizados cerca de 8 bilhões de vezes por dia, com mais de 350 milhões de pessoas interagindo com esses recursos diariamente. Essa estatística demonstra o potencial da AR como ferramenta de marketing e entretenimento, especialmente para campanhas musicais e lançamentos de produtos culturais.

Plataforma segue em crescimento nos mercados estratégicos

O crescimento do Snapchat fora dos mercados tradicionais, como Estados Unidos e Europa, revela uma tendência de globalização da plataforma. Países da Ásia, América Latina e África estão se tornando cada vez mais relevantes para o futuro da empresa, tanto em termos de usuários quanto de oportunidades comerciais. Essa expansão internacional pode abrir novas portas para artistas e marcas que desejam alcançar públicos diversos e engajados.

Em resumo, os números apresentados pela Snap Inc. mostram que o Snapchat está longe de ser apenas um aplicativo de mensagens passageiras. Com uma base sólida de usuários, estratégias de monetização eficazes e recursos inovadores como Spotlight e AR, a plataforma se consolida como um espaço estratégico para criadores, marcas e profissionais da música.

Contudo, o desafio agora é manter esse ritmo de crescimento, especialmente em mercados mais maduros, e continuar oferecendo experiências que cativem os usuários em um cenário digital cada vez mais competitivo.

