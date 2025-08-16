Slipknot negocia venda milionária de seu catálogo musical Icônica anda de metal pode fechar acordo de US$ 120 milhões com empresa de investimentos Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 16/08/2025 - 12h50 (Atualizado em 16/08/2025 - 12h50 ) twitter

Slipknot negocia venda milionária de seu catálogo musical Foto: Krash44 / Wikimedia Commons

O Slipknot, um dos grandes expoentes do heavy metal, está prestes a realizar um dos maiores negócios de sua carreira: a venda de todo o seu catálogo musical por cerca de US$ 120 milhões.

Segundo informações divulgadas pela Billboard Pro e repercutidas pelo portal Music News, o grupo está em negociações avançadas com a HarbourView Equity Partners, uma empresa de investimentos especializada em ativos de entretenimento.

O acordo, que ainda não foi oficialmente confirmado pelos integrantes da banda, representa um marco importante na trajetória do Slipknot e reflete uma tendência crescente no mercado musical.

O negócio envolve a transferência dos direitos de publicação e royalties das gravações originais de todos os álbuns lançados desde o disco de estreia autointitulado, lançado em 1999.

‌



Isso significa que clássicos como Wait and Bleed, Duality e Psychosocial passariam a ser propriedade da HarbourView, que ficaria responsável por explorar comercialmente essas obras. No entanto, músicas inéditas ou futuras produções da banda não estão incluídas na negociação, o que preserva parte da autonomia criativa do grupo.

Essa movimentação ocorre após a saída do Slipknot da gravadora Roadrunner Records, uma divisão da Warner Music Group,com a qual mantinha parceria desde o início da carreira. O último álbum lançado sob esse selo foi The End, So Far, em 2022, marcando o fim de uma era para os fãs e para a própria banda.

‌



A decisão de vender o catálogo pode ser vista como uma forma de capitalizar sobre décadas de sucesso e garantir estabilidade financeira para os integrantes, especialmente em um momento em que o mercado de música digital e streaming continua a evoluir rapidamente.

A HarbourView Equity Partners tem se destacado por adquirir catálogos de artistas renomados. Recentemente, a empresa comprou parte do repertório da cantora pop Kelly Clarkson, incluindo sucessos como Since U Been Gone, Because of You e Stronger (What Doesn’t Kill You). Em comunicado, Clarkson destacou a importância emocional de suas músicas e expressou gratidão pela forma como a empresa valoriza seu legado artístico.

‌



O Slipknot, conhecido por sua estética sombria, performances intensas e letras provocativas, construiu uma base de fãs fiel ao longo dos anos. A banda não apenas influenciou o gênero do metal moderno, mas também se tornou um fenômeno cultural, com seus integrantes mascarados e uma abordagem teatral que transcende o palco.

Slipknot: nova administradora do catálogo pode aproveitar o material em outras mídias

A venda do catálogo representa uma nova fase, onde o legado da banda poderá ser explorado por outras mídias, como filmes, séries, comerciais e plataformas digitais.

Esse tipo de transação tem se tornado comum entre artistas consagrados. Nomes como Queen, KISS, Pink Floyd, Stevie Nicks, Bruce Springsteen, Bob Dylan e Neil Young já fecharam acordos milionários envolvendo seus catálogos musicais.

A motivação por trás dessas vendas varia: alguns artistas buscam garantir segurança financeira, outros desejam facilitar a gestão de seus direitos autorais, e há ainda quem veja nisso uma oportunidade de perpetuar sua obra para novas gerações.

Embora o Slipknot ainda não tenha se pronunciado oficialmente sobre o acordo, a expectativa é que a venda seja concluída em breve. Para os fãs, isso pode significar maior presença das músicas da banda em diferentes formatos e contextos, além de possíveis relançamentos e remasterizações. Para o mercado, é mais um sinal de que a música, além de arte, é também um ativo valioso e estratégico.

A negociação entre Slipknot e HarbourView Equity Partners reforça a importância do catálogo musical como patrimônio cultural e financeiro. Em um cenário onde o consumo de música se dá majoritariamente por streaming, possuir os direitos sobre obras consagradas é uma forma de garantir receita contínua e relevância no mercado.

E para o Slipknot, essa venda pode representar não apenas um novo capítulo, mas também uma celebração de tudo o que a banda construiu ao longo de mais de duas décadas de carreira.

