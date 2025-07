Streaming de música alcança mais de 2 trilhões de transmissões em 2025 Relatório revela crescimento de áudio sob demanda em meio a mudanças de comportamento e tendências nostálgicas Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 19/07/2025 - 14h03 (Atualizado em 19/07/2025 - 14h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Streaming de música aumenta mais de 10% em 2025 Foto: AFP / Creative Commons

O mercado global de música continua sua transformação acelerada, impulsionado por mudanças tecnológicas, novas formas de engajamento e uma audiência cada vez mais conectada.

Segundo o relatório de meio de ano da Luminate, divulgado neste mês, o streaming de músicas em plataformas de áudio sob demanda teve um crescimento de 10,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando impressionantes 2,5 trilhões de transmissões em todo o mundo.

Esse aumento, embora significativo, representa uma desaceleração em comparação com os 15,1% registrados em 2024.

Nos Estados Unidos, o crescimento foi ainda mais modesto: 4,6%, abaixo dos 8% do ano anterior. A diferença entre os números globais e os norte-americanos reflete uma mudança estratégica das gravadoras e plataformas de streaming, que estão voltando seus esforços para mercados emergentes com maior potencial de expansão.

‌



A Luminate também destaca uma transformação nas preferências musicais: embora o R&B e o hip-hop ainda dominem o cenário nos EUA, com mais de 171 bilhões de streams no primeiro semestre de 2025, houve uma queda de 9,2% nas transmissões de músicas novas desses gêneros. Em contrapartida, gêneros como música cristã/gospel, country e latina apresentaram crescimento expressivo.

‌



Música cristã segue em crescimento no mercado neste ano

A ascensão da música cristã, por exemplo, foi impulsionada por artistas como Brandon Lake, Elevation Worship e Forrest Frank. A Luminate aponta que esse crescimento está ligado a uma audiência jovem e predominantemente feminina — 60% dos ouvintes desse gênero são mulheres, e 30% pertencem à geração millennial.

Outro destaque do relatório é o ressurgimento de faixas pop lançadas entre 2007 e 2012, período marcado pela crise financeira global. Batizado de Recession Pop, esse movimento tem atraído especialmente a geração Z, que encontra nessas músicas uma forma de escapismo em meio às incertezas econômicas atuais.

‌



Canções como Just the Way You Are de Bruno Mars e Poker Face de Lady Gaga tiveram um aumento de 6,4% nas transmissões nos EUA, superando o crescimento médio do streaming no país.

O relatório da Luminate introduziu um novo conceito chamado Funil de Engajamento do Fã, que classifica os ouvintes com base em seu nível de interação com os artistas. Cerca de 18% dos ouvintes norte-americanos são considerados superfãs — pessoas que realizam cinco ou mais ações de engajamento, como seguir artistas nas redes sociais, comprar produtos, assistir a shows e salvar músicas em playlists.

Esses fãs escutam, em média, 18 horas de música por semana e gastam 80% mais em eventos ao vivo do que o público geral.

Plataformas como Discord, Reddit e Twitch têm se tornado centros de comunidades musicais, especialmente entre fãs de K-pop, J-pop, Afrobeats e EDM, reforçando o papel da tecnologia na construção de vínculos entre artistas e público.

Streaming de áudio em jogos eletrônicos e uso da IA também ganham protagonismo no mercado

Pela primeira vez, a Luminate incluiu dados sobre transmissões interativas de áudio em jogos eletrônicos, graças a uma parceria com a Epic Games. Entre abril e julho de 2025, foram registrados mais de 196 milhões de streams em jogos como Fortnite, Roblox e GTA V — evidenciando que os games estão se tornando canais relevantes de descoberta musical, especialmente entre as gerações mais jovens.

Além disso, o uso de inteligência artificial na criação musical está ganhando espaço. Um terço dos ouvintes nos EUA se mostrou confortável com o uso de IA para compor instrumentais, embora 44% ainda tenham reservas quanto a vocais gerados por IA.

Gêneros como EDM e K-pop lideram a aceitação dessa tecnologia. Um exemplo é o artista virtual Aventhis, que mistura country sombrio com elementos cinematográficos e já acumula mais de 5 milhões de streams.

Todos os dados deste relatório mostram que a música continua sendo um reflexo da sociedade — seja por meio da nostalgia, da espiritualidade ou da tecnologia — e o streaming, cada vez mais, se consolida como o principal meio de consumo musical no mundo.

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

✅Acompanhe Marcelo de Assis no Instagram em @marcelodeassismusica