Zayn, do One Direction, desabafa sobre racismo que enfrentou no grupo

Zayn, do One Direction, vai desabafar sobre racismo que enfrentou no grupo Foto: Divulgação

Zayn Malik, que fez parte da icônica boyband One Direction até 2015, está prestes a lançar um single sobre como enfrentou o racismo durante sua época no grupo.

O astro pop de 32 anos alcançou o estrelato mundial ao lado de Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e o saudoso Liam Payne (1993-2024) naquele que é considerado um dos maiores grupos musicais do pop em todos os tempos.

Em 2015, Zayn decidiu deixar o One Direction para seguir sua sonhada carreira solo.

Agora, o cantor liberou uma prévia de uma faixa chamada Fuchsia Sea em sua conta oficial no Instagram. Nos versos da canção, Zayn dispara: “Eu trabalhei duro em uma banda de brancos / E eles ainda riram dos asiáticos”.

‌



No post, o cantor legendou: “Zaddy está em casa”.

A questão do racismo foi levantada pelo artista por uma razão: ele tem ascendência paquistanesa por parte de pai e foi comparado anteriormente ao suspeito terrorista Dzhokhar Tsarnaev por Bill Maher em um programa de TV dos EUA, o que levou a uma petição para que ele se desculpasse.

‌



Em 2012, Zayn comentou ao The Sun sobre esse episódio: “Coisas desagradáveis (foram ditas) como: “Sou um terrorista”, e isso e aquilo. Como você pode justificar isso? Como pode me chamar assim e se safar?“.

A última vez que Zayn se reencontrou com os colegas de One Direction foi no funeral de Liam Payne no final de 2024.

‌



Confira:

