Por que Bruna Biancardi se sujeita a passar por tamanhas humilhações? Neymar teria participado de festa com prostitutas em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo Blog do Bruno Tálamo|Bruno TálamoOpens in new window 14/03/2025 - 15h55 (Atualizado em 14/03/2025 - 15h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

bruna biancardi neymar Reprodução/Instagram/@brunabiancardi

Linda, inteligente, bem articulada. E ainda por cima a juventude a se favor. Diante disso, eu pergunto: por que Bruna Biancardi aceita tamanhas humilhações ao lado de Neymar?

A influenciadora já foi traída pelo jogador inúmeras vezes. Nem estando grávida de um filho do atleta, o menino Ney teve qualquer compaixão pela companheira.

Desde que voltou ao Brasil, ele pregou uma mudança comportamental. Mas voltou a decepcionar. Além de curtir o Carnaval a noite toda e não entrar em campo na semi-final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, agora ele volta a ser flagrado com seus parças em uma festa pra lá de caliente.

De acordo com Léo Dias, o jogador esteve presente numa festa com, no mínimo, 10 garotas de programa. Todas teriam recebido um belo cachê para executar seus “trabalhos”.

‌



Estar casada com Neymar, que tem um histórico de traições, implica em uma série de constrangimentos. Mundialmente, por sinal. Hoje o mundo repercute as atitudes do craque. E Bruna mais uma vez é colocada no lugar da “corna”.

Amor nenhum do mundo sustenta tamanha falta de respeito. A vida financeira da influenciadora também já está muito bem encaminhada. O que leva Bruna a não romper com o craque? Pra que todo esse silêncio? Qual é a razão dela sempre se esconder e não se posicionar diante da infidelidade do jogador?

‌



Bruna é uma mulher incrível. Merecia algo melhor. Alguém que a valorizasse como mulher. Dinheiro é fama são importantes. Mas não tudo. Ela precisa rever seus conceitos urgentemente.

E pra finalizar, indago: menino Ney nunca será o homem Ney?

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.