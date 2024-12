CCXP24: quatro experiências imperdíveis do maior evento de cultura pop da América Latina Line-up da 11ª edição conta com Anya Taylor-Joy, Matt Smith, Ana de Armas e Giancarlo Esposito Cine R7|Bianca Fávero e João Acrísio*, do R7 07/12/2024 - 12h15 (Atualizado em 07/12/2024 - 12h25 ) twitter

A tão aguardada CCXP24 começou oficialmente na quinta-feira (5) e já levou multidões de fãs do universo geek ao São Paulo Expo, na zona sul da capital paulista. O maior evento da cultura pop da América Latina é conhecido por trazer novidades e atrações relacionadas a filmes, séries, animes e games.

Além da presença de nomes como Ana de Armas, Matt Smith, Anya Taylor-Joy e Giancarlo Esposito, a 11ª edição conta com experiências imperdíveis que devem entrar no roteiro dos visitantes.

Corredor dos estandes da CCXP24 Divulgação/CCXP/@alnereis

Estandes: filas e diversão para todos

Com cores vibrantes, os cenários das cidades de Piltover e Zaun, de Arcane, série animada baseada no jogo League of Legends, ganharam vida no estande da Riot Games. A imersão já começa quando o visitante ganha um registro de cidadão, em que é possível escolher um personagem como aliado na jornada.

Lá, é possível ainda tingir uma mexa do cabelo de azul, testar a pontaria no tiro ao alvo e ajudar a resgatar os aliados de Jinx. Ao final de cada estação, o participante recebe um pin exclusivo.

‌



Cosplayers da série 'Arcane', na CCXP24 Divulgação/CCXP/@diegopadilha

Já a Paramount+ preferiu agradar a públicos de todas as idades e oferece desde um passeio pelo acampamento sombrio de Yellowjackets até uma área com gincanas infantis e pinturas de Sonic 3 — que chega aos cinemas em 25 de dezembro. Para quem gosta de escape room, a ativação de Dexter: Pecado Original pode dar até alguns sustos nos mais medrosos.

Outro destaque é o estande da Warner Bros, que mostra o instinto competitivo dos lutadores com Mortal Kombat 1: Reina o Kaos. Lá o público pode testar o personagem recém-lançado, Ghostface. Há ainda a exibição de jogos da franquia Harry Potter.

‌



Como as filas para as atrações estão quilométricas, a dica de ouro é ter um bom roteiro e ficar atento aos agendamentos.

Artists’ Valley: quadrinhos, livros, autógrafos e mais filas

Outra passagem obrigatória é o Artist’s Valley, bem no meio da São Paulo Expo, onde mais de 500 artistas se organizam para divulgar seu trabalho e assinar quadrinhos para milhares de fãs.

‌



Estão presentes grandes nomes internacionais, como Chris Clairmont, criador de grandes sagas do X-Men (como Dias de um Futuro Esquecido e A Fênix Negra) e James Tyion IV, escritor dos quadrinhos de Batman e da HQ Departamento da Verdade.

Cosplayers de 'X-Men' Divulgação/CCXP/@hilditt0

Entre os artistas brasileiros, há os que publicam de forma independente e os que trabalham para grandes editoras, como Marvel e DC Comics.

Vale a pena passar nas mesas de: Bilquis Evely e Matheus Lopes, dupla responsável pelos desenhos de Supergirl - A Mulher do Amanhã e pela nova série de Sandman; e do casal Paulo Crumbim e Cris Eiko, que assina uma série de crônicas em quadrinhos sobre seu dia a dia, além da Graphic MSP Penadinho.

Magic Market: a Terra Média em São Paulo

Sob uma cortina de névoa, um reino da época medieval surge na CCXP24: o Magic Market. Lá, além das tradicionais lojinhas, há castelos que escondem a Excalibur, a lendária espada do rei Arthur.

A atração mais esperada do palco Magic é o Casamento Épico, uma forma de celebrar o amor de diversos casais. Quem faz a cerimônia é a rainha Valen, que quer criar a “poção definitiva do amor”.

'Casamento Épico' no Magic Market da CCXP24 Divulgação/CCXP/@oxidany

As inscrições acontecem no sábado, das 14h às 17h, e no domingo, das 15h às 18h, no púlpito em frente à igreja do Magic Market.

Palco Thunder: os principais anúncios de 2025

Os painéis do Palco Thunder são os mais concorridos do evento. Isso porque os grandes artistas da cultura pop e as empresas responsáveis pelas principais séries e filmes sempre dão uma pequena prévia do que está por vir em 2025.

Neste ano, a grande atração é a pré-estreia de O Auto da Compadecida 2, que estreia em 25 de dezembro. O espaço tem 3.000 assentos, mas cuidado: os fãs mais precavidos costumam dormir em filas para não perder o lugar.

Palco Thunder durante painel de Giancarlo Esposito Divulgação/CCXP/@diegopadilha

No domingo, o Palco Thunder recebe o escritor Robert Kirkman, de The Walking Dead e Invencível.

As atividades da CCXP se encerram com o painel de Bailarina, lançamento do universo de John Wick, com a atriz Ana de Armas como protagonista.

*Sob supervisão de Vivian Masutti

