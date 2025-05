‘Confinado’ é uma combinação genérica de diversas histórias que você já assistiu Filme estrelado por Anthony Hopkins e Bill Skarsgard chega aos cinemas nesta quinta-feira (29) Cine R7|Carol Malheiro*, do R7 29/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/05/2025 - 02h00 ) twitter

Bill Skarsgård é Eddie no suspense 'Confinado' Divulgação

Em Confinado, suspense que estreia nesta quinta-feira (29) nos cinemas, acompanhamos Eddie, um ladrão e um pai ausente para a pequena Sarah, que, ao tentar roubar um carro de luxo, é trancado dentro do veículo por William, dono do automóvel, que se autoproclama um “justiceiro”.

O filme se constrói a partir de premissas muito usadas em outras obras do gênero, como a trama de “fazer justiça com as próprias mãos” e o dilema ético entre o certo e o errado.

Como em Tempo de Matar ou no clássico O Justiceiro, ou até mesmo na adaptação do livro de Agatha Christie, E Não Sobrou Nenhum, um cidadão comum se vê no direito de julgar e de punir os crimes alheios por conta de uma motivação pessoal provocada, sobretudo, por um erro da Justiça.

Contudo, ao se inspirar e tentar reproduzir essa temática, Confinado se torna uma combinação genérica de elementos já vistos em tantas obras cinematográficas.

‌



Por 1h35, diálogos extremamente expositivos entre o protagonista e o antagonista entregam todos os mistérios do filme, de forma que os acontecimentos perdem o efeito de surpresa, elemento que costuma ser protagonista nos enredos de suspense.

Sem a surpresa, o filme não consegue construir a ânsia necessária no espectador para que ele queira acompanhar a história até o fim. Para a sorte do longa, a sua curta duração diminui este problema, pois o ritmo se mantém de forma regular, e, em nenhum momento, a trama se arrasta ou se torna cansativa, criando um bom fluxo de acontecimentos.

‌



Os monólogos de Eddie também entregam os sentimentos e mudanças de ideias do personagem de maneira simples e fácil, sem aprofundamento. Porém, a excelente atuação de Bill Skarsgård salva a experiência final.

De modo geral, o elenco é o grande destaque deste filme. Ao convidar duas estrelas do suspense e do terror, Skarsgård (da franquia IT e de Nosferatu) e Anthony Hopkins (vencedor do Oscar por O Silêncio dos Inocentes), já se percebe a intenção da obra em carregar a boa audiência e crítica com a experiência dos atores, que conseguem se sair bem mesmo com um roteiro fraco e cheio de furos.

‌



Skarsgård consegue transmitir a dor, a angústia, a impulsividade e a perplexidade de Eddie. A história depende muito da performance dele para funcionar, até pelas escolhas do uso de planos fechados e da construção de um roteiro voltado para o desenvolvimento deste personagem.

Hopkins tem uma participação física menor no filme, o que não o impede de desenvolver um personagem que beira ao maníaco, motivado pela vingança e pelo senso de justiça distorcido. William só não é memorável porque o roteiro o enfraquece ao longo da trama, principalmente no final, para que a história termine de uma forma satisfatória para o público.

As lacunas deixadas pelo roteiro geram uma dificuldade de conexão entre o público e os personagens, sobretudo, com o antagonista. Ele não causa temor, repulsa ou mesmo solidariedade com a história de seu passado.

Todas as informações a seu respeito são “jogadas” durante o filme em longos monólogos. Mesmo que seja possível compreender as motivações do personagem muito bem, não pode se dizer o mesmo sobre se comover com a situação apresentada pelo filme.

Confinado é um filme simples, e essa simplicidade o torna tão esquecível em uma indústria cinematográfica que já fez tantos filmes iguais a este. O roteiro não se sustenta, criando lacunas que deixam a trama bem previsível. E ser previsível dentro desta proposta do suspense não é o ideal.

*Sob supervisão de Lello Lopes

