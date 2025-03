‘Emilia Pérez’ foi indicado a 13 Oscars. Por que tantas pessoas o odeiam? Filme se concentra em como a violência decorre da corrupção predominante no México Cinema|Alejandra Marquez Guajardo, do The Conversation 01/03/2025 - 19h44 (Atualizado em 01/03/2025 - 19h45 ) twitter

Karla Sofía Gascón se desculpou e se afastou de campanha de 'Emilia Pérez' Divulgação

O filme Emilia Pérez, do diretor francês Jacques Audiard, causou sensação entre os críticos no Festival de Cannes em maio de 2024, quando ganhou vários prêmios. Em seguida, recebeu dez indicações ao Globo de Ouro, ganhando quatro, incluindo melhor musical ou comédia.

“É muito bonito ver um filme que é cinema”, disse o diretor mexicano Guillermo del Toro.

Outro cineasta mexicano, Issa López, que dirigiu True Detective: Night Country, chamou o filme de “obra-prima”, acrescentando que Audiard retratou questões de gênero e violência na América Latina “melhor do que qualquer mexicano que esteja enfrentando essa questão neste momento”.

O filme é um musical sobre um chefão do tráfico mexicano chamado Manitas del Monte, interpretado pela atriz Karla Sofía Gascón. Del Monte contrata um advogado para ajudar sua tão esperada transição de gênero. Após a cirurgia, ela finge sua morte e envia sua mulher, Jessi, interpretada por Selena Gómez, e seus filhos para a Suíça. Quatro anos depois, Manitas, agora conhecida como Emilia Pérez, tenta se reunir com sua família, fazendo-se passar por prima distante de Manitas.

Então, por que esse filme está sendo detonado entre os cinéfilos mexicanos?

Pesquisa modesta em um idioma ‘modesto’

Como estudioso de gênero e sexualidade na América Latina, estudo a representação LGBTQ+ na mídia, especialmente no México. Portanto, tem sido interessante acompanhar a reação negativa a um filme que os críticos afirmam ter sido inovador na exploração de temas de gênero, sexualidade e violência no México.

Muitos dos erros percebidos no filme parecem ter sido autoinfligidos.

Audiard admitiu que não fez muita pesquisa sobre o México antes e durante o processo de filmagem. E, apesar de não falar espanhol, ele optou por usar um roteiro em espanhol e filmar em espanhol.

O diretor disse ao site francês Konbini que escolheu fazer o filme em espanhol porque é um idioma “de países modestos, países em desenvolvimento, de pessoas pobres e migrantes”.

Não é de surpreender que uma das primeiras críticas ao filme tenha se concentrado em seu espanhol: o filme usa algumas gírias mexicanas, mas elas são faladas de uma forma que não soa natural para falantes nativos. Além disso, há um excesso de clichês que beiram o racismo, talvez o mais notório quando o filho de Emilia canta que ela cheira a “mezcal e guacamole”.

É claro que um artista não precisa pertencer a uma cultura para retratá-la ou explorá-la em seu trabalho. Cineastas como Sergei Eisenstein e Luis Buñuel tornaram-se figuras renomadas do cinema mexicano apesar de terem nascido na Letônia e na Espanha, respectivamente.

Ao optar por explorar tópicos delicados, no entanto, é importante levar em conta a perspectiva daqueles que estão sendo retratados, tanto para fins de precisão quanto como forma de respeito. Veja o caso de Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese. O diretor contou com a colaboração de membros da nação Osage para obter a precisão histórica e cultural do filme.

Passando por cima das nuances

Emilia Pérez se concentra em como a violência decorre da corrupção predominante no México. Vários números musicais denunciam o conluio entre autoridades e criminosos.

Isso é certamente verdade. Mas para muitos mexicanos, isso parece uma simplificação exagerada da questão.

O filme não reconhece a confluência de fatores por trás da violência do país, como a demanda dos EUA por drogas ilegais decorrentes da crise de opioides, ou o papel que as armas americanas desempenham na violência do México.

O professor e jornalista Oswaldo Zavala, que escreveu extensivamente sobre os cartéis mexicanos, argumenta que o filme perpetua a ideia de que os países latino-americanos são os únicos culpados pela violência do tráfico de drogas. Além disso, Zavala afirma que essa perspectiva reforça a narrativa de que a fronteira entre os EUA e o México precisa ser militarizada.

O musical apresenta poucos personagens masculinos; os que aparecem são invariavelmente violentos, e isso inclui Manitas antes de passar por sua transição.

A crueldade de Manitas contrasta com a bondade de Emilia: ela ajuda as “madres buscadoras”, que são os coletivos mexicanos formados por mães em busca de entes queridos desaparecidos, supostamente sequestrados ou mortos pelo crime organizado.

Um desses coletivos, o Colectivo de Víctimas del 10 de Marzo, criticou o filme por retratar grupos como o deles como beneficiários de dinheiro do crime organizado e de eventos luxuosos com a presença de políticos e celebridades.

A líder do grupo, Delia Quiroa, anunciou que o grupo enviaria uma carta à academia para expressar sua condenação ao filme.

Reação negativa em várias frentes

Esses pontos cegos políticos e culturais provocaram uma reação negativa entre os espectadores mexicanos.

Quando o filme estreou no México em janeiro de 2025, foi um fracasso de bilheteria, com alguns espectadores exigindo reembolsos.

O escritor mexicano Jorge Volpi chamou a obra de “um dos filmes mais cruéis e enganosos do século 21″.

A criadora de conteúdo trans Camila Aurora parodiou de forma divertida Emilia Pérez em seu curta-metragem Johanne Sacrebleu. Em cenas repletas de símbolos franceses estereotipados, como croissants e boinas, o filme conta a história de uma herdeira que se apaixona por um membro de uma família rival.

Embora alguns espectadores tenham elogiado Emilia Pérez por seu retrato diferenciado de mulheres trans e pela escalação de uma atriz trans, o grupo de defesa LGBTQ GLAAD descreveu o filme como “um passo atrás na representação trans”.

Um ponto de discórdia é o número musical que Emilia canta, “meio ela, meio ele”, que insinua que as pessoas trans estão presas entre dois gêneros. O filme também parece retratar a transição da personagem como uma ferramenta de enganação.

Um poço de víboras na mídia social

Enquanto isso, as indicações históricas de Gascón como a primeira atriz trans reconhecida pelo Oscar e por outros prêmios foram ofuscadas por suas declarações polêmicas.

Ela ganhou as manchetes quando acusou associados da atriz brasileira Fernanda Torres de depreciar seu trabalho. Torres também foi indicada ao Oscar de melhor atriz.

A última controvérsia começou no final de janeiro de 2025, quando as antigas publicações nas redes sociais de Gascón ressurgiram.

As mensagens, agora excluídas, incluíam ataques a muçulmanos na Espanha e uma postagem chamando a coestrela Selena Gómez de “rata rica”, que Gascón negou ter escrito.

Emilia Pérez está se arrastando para o Oscar. A Netflix e Audiard se distanciaram de Gascón para tentar preservar as perspectivas do filme na cerimônia anual do Oscar.

Pode ser muito pouco e muito tarde.

