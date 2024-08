Josh Hartnett explica ao R7 por que quis trabalhar com M. Night Shyamalan em ‘Armadilha’ Em entrevista, o ator também explica como construiu seu personagem no filme Cine R7|Julia Pujar* 14/08/2024 - 17h16 (Atualizado em 14/08/2024 - 17h20 ) ‌



Com 25 anos de carreira, Josh Hartnett já passou por diversos gêneros no cinema. O ator estrelou filmes de comédia, ação e agora retorna ao suspense como o protagonista de Armadilha, novo filme de M. Night Shyamalan. Apesar de ser muito associado ao gênero, o que levou Hartnett a escolher o projeto foi a originalidade de seu diretor.

“Eu fui atraído por esse [filme] aqui porque o M. Night é um cineasta tão talentoso e original, e hoje em dia há muito poucos filmes originais sendo feitos. Quero dizer, é muito raro um filme original ser entregue ao público em uma escala como essa. Ele está sempre tentando realizar um novo truque para que o público veja as coisas de uma perspectiva diferente, e eu adoro fazer parte disso”, revelou Josh Hartnett em entrevista ao R7.

Armadilha chegou aos cinemas na última quinta-feira (8). Na trama, Cooper (Josh Hartnett) está realizando o sonho da filha adolescente, Riley (Ariel Donoghue), de ver sua cantora favorita ao vivo. Mas o que era para ser apenas um momento em família se torna uma perseguição policial quando ele descobre que todo o show é, na verdade, uma armadilha para capturá-lo, já que ele é um serial killer conhecido como Açougueiro.

Josh Hartnett assumiu um grande desafio em interpretar um personagem com a ambiguidade de Cooper. Para construir o protagonista, o ator precisou entender suas tendências psicopáticas e como deixá-las de maneira crível.

“Sempre é divertido assumir um personagem que eu nunca vi antes. Acho que Cooper é muito parecido com o resto de nós, só que muito mais extremo. Eu achei que a trajetória do personagem no filme ser um pouco adorável e simpática é um truque muito divertido para jogar com o público, e o M. Night sempre está ciente de como o público está se sentindo.”

Josh Hartnett em cena de 'Armadilha' Divulgação

Uma parte importante da dualidade de Cooper é sua relação com sua filha, Riley. Em entrevista ao R7, M. Night Shyamalan comentou que a dinâmica entre pai e filha estava por toda parte, algo que Hartnett confirma e aponta como uma parte importante do filme.

“O que é interessante sobre esse personagem é que ele realmente sente algo por sua família, não é só uma fachada. Precisa ter tanto a dualidade de luz quanto a de sombra, caso contrário não é tão interessante. E eu achei essa parte muito divertida de interpretar, ver ele sendo pressionado pela situação que ele criou para si mesmo.”

Se a dinâmica entre pai e filha é tão convincente, é graças à relação nos bastidores entre Hartnett e Ariel Donoghue, atriz de Riley. O ator conta que os dois desenvolveram um ótimo relacionamento por trás das câmeras, mantendo um clima leve e divertido no set.

“Ela [Ariel] estava sempre incrivelmente preparada, era um prazer estar perto dela. Nossa interação era principalmente leve e agradável, como uma relação pai e filha deveria ser durante um concerto, certo? Todas as coisas meio sombrias são minhas coisas, separadas. Então foi muito divertido trabalhar com ela todos os dias em que trabalhei, foi ótimo.”

* Sob supervisão de Lello Lopes