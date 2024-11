Além de ‘Ainda Estou Aqui’: veja 7 filmes nacionais incríveis lançados nos últimos 10 anos Confira a lista que você precisa ver (ou rever) Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 19/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 19/11/2024 - 02h00 ) twitter

‘Bacurau’, premiado no Festival de Cannes, mostra a força do cinema brasileiro Divulgação

Muita gente ainda torce o nariz quando ouve falar de cinema nacional. Seja por desconhecimento, falta de hábito ou puro preconceito, o filme brasileiro acaba sendo descartado na hora de escolher o que ver nas telonas ou no streaming.

Assim, tem uma galera perdendo muita coisa boa. O sucesso de Ainda Estou Aqui, filme de Walter Salles que tem lotado as salas de cinema desde que estreou há duas semanas, é só a pontinha de uma onda de ótimas produções nacionais que chegaram às telas nos últimos 10 anos.

O Cinema de Segunda separou 7 filmes brasileiros recentes, de diversos gêneros, que você precisa ver (ou rever).

Que Horas Ela Volta? (2015)

Regina Casé em cena do filme 'Que Horas Ela Volta?' Divulgação

Sucesso de público, o filme dirigido por Anna Muylaert conta a história de Val (Regina Casé), uma empregada doméstica que trabalha na casa de uma família de classe média alta. Com a chegada de Jéssica (Camila Márdila), filha de Val, a desigualdade na relação de trabalho fica mais latente.

‌



As Boas Maneiras (2017)

Cena do filme 'As Boas Maneiras' Divulgação

O Brasil também faz bons filmes de terror. Marjorie Estiano estrela a história de uma jovem rica e solitária, que contrata uma enfermeira para ajudá-la na reta final da gravidez. A vida delas muda em uma trágica noite de lua cheia. Dirigido por Marco Dutra e Juliana Rojas, As Boas Maneiras traz um olhar lúdico para a maternidade.

Bacurau (2019)

'Bacurau' ganhou prêmio importante no Festival de Cannes Divulgação

Mistura de ficção científica e faroeste, o filme de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles mostra a luta dos moradores da cidade fictícia de Bacurau, no sertão pernambucano, pela sobrevivência após um ataque de forças estrangeiras. Bacurau ganhou o Prêmio do Juri no Festival de Cannes, o segundo mais importante da competição.

‌



A Vida Invisível (2019)

'A Vida Invisível' também ganhou prêmio em Cannes Divulgação

Também premiado em Cannes (ganhou o Un Certain Regard, a segunda principal mostra do festival), o filme de Karim Aïnouz segue a vida das irmãs Eurídice (Carol Duarte) e Guida (Julia Stockler), que são obrigadas a se separar após uma gravidez inesperada.

Cabeça de Nêgo (2020)

Lucas Limeira em cena de 'Cabeça de Nêgo' Divulgação

Escrito e dirigido por Déo Cardoso, Cabeça de Nêgo discute o racismo estrutural na sociedade brasileira. No filme, o jovem Saulo (Lucas Limeira) tenta implementar mudanças em sua escola. Depois de ser expulso, ele se recusa a sair do colégio, aumentando o clima de tensão com colegas e professores.

‌



Eduardo e Mônica (2022)

'Eduardo e Mônica' levou para as telas a música da Legião Urbana Divulgação

Um dos maiores hits da Legião Urbana ganhou as telas do cinema em 2022 pelas mãos de René Sampaio. Gabriel Leone e Alice Braga dão vida a Eduardo e Mônica, o casal improvável que se forma em Brasília. Com doçura, o filme é uma comédia romântica que cativa os fãs da banda de rock de maior sucesso do Brasil.

Arca de Noé (2024)

'Arca de Noé' é a principal animação brasileira a estrear em 2024 Divulgação

A animação dirigida por Alois Di Leo e Sergio Machado ainda está nos cinemas. O filme é inspirado em poemas escritos por Vinícius de Moraes e Tom Jobim, e conta a história de dois ratinhos que tentam escapar do dilúvio entrando na Arca de Noé.

