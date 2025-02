Diretor de ‘Superman’ enganou Gene Hackman para ele raspar o bigode para viver Lex Luthor Ator foi encontrado morto nesta quinta-feira (27), aos 95 anos Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 27/02/2025 - 10h35 (Atualizado em 27/02/2025 - 10h35 ) twitter

Gene Hackman raspou o bigode para viver Lex Luthor em 'Superman' Divulgação

O ator Gene Hackman, de 95 anos, foi encontrado morto em casa nesta quinta-feira, ao lado da esposa e do cachorro. Grande nome de Hollywood, ganhador de dois Oscars, ele também ganhou o coração de uma geração de fãs ao interpretar Lex Luthor nos filmes do Superman com Christopher Reeve.

Hackman deu uma visão exagerada e bem-humorada (e um tanto atrapalhada) para o personagem em três filmes da franquia (o primeiro, o segundo e o quarto). E foi alvo de uma pegadinha de Richard Donner, o diretor do longa original.

A história é uma das anedotas mais saborosas de Hollywood. No final dos anos 70, Hackman já era um ator consagrado, com um Oscar no currículo (por Operação França) e com a fama de ser difícil nos sets.

Na época, ele ostentava um belo bigode. E não queria raspá-lo para interpretar Lex Luthor, o que provocaria um horror nos fãs de quadrinhos. Donner, então, apareceu no set também com um bigodão. E fez um trato com Hackman: se o ator raspasse o bigode, ele também tiraria o dele.

‌



Hackman, a princípio, se recusou. Mas acabou convencido e aceitou a proposta, raspando o bigode no próprio set de filmagem. Quando estava com o rosto limpo, teve uma surpresa: o bigode que Donner usava era falso.

A primeira reação de Hackman foi de raiva por ter sido ludibriado, mas depois ele achou graça e começou a rir. A situação fortaleceu a amizade entre o ator e o diretor, e fez com que o Luthor de Gene Hackman se tornasse uma peça importante para o sucesso de Superman.

‌



