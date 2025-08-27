Fernanda Torres volta a Veneza um ano após início da caminhada vitoriosa de ‘Ainda Estou Aqui’ Atriz é membro do júri do tradicional festival de cinema da cidade italiana Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 27/08/2025 - 10h45 (Atualizado em 27/08/2025 - 10h45 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Fernanda Torres retorna a Veneza um ano após a estreia de 'Ainda Estou Aqui'.

A atriz é membro do júri do festival, que se inicia oficialmente nesta quarta-feira.

No ano passado, 'Ainda Estou Aqui' foi ovacionado, mas não ganhou o Leão de Ouro.

Brasil não tem filmes na mostra principal de Veneza em 2025, mas 'O Agente Secreto' conquistou prêmios em Cannes. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Fernanda Torres vai participar do júri do Festival de Veneza Reprodução/Instagram/@labiennale

A caminhada de sucesso de Ainda Estou Aqui, que terminou com o primeiro Oscar da história do Brasil, começou há exatamente um ano, no Festival de Veneza. Agora, a atriz Fernanda Torres, peça fundamental dessa história, volta à cidade.

Torres chegou a Veneza nesta terça-feira (26) com uma missão importante: ser membro do júri do festival, que começa oficialmente nesta quarta.

No ano passado, ela esteve presente na exibição de Ainda Estou Aqui, que concorreu ao Leão de Ouro. O filme não levou o prêmio, que ficou para O Quarto ao Lado, de Pedro Almodóvar, mas foi muito ovacionado.

A atuação de Fernanda Torres também foi muito elogiada. E a partir dali, ainda que timidamente, o nome dela passou a ser comentado para uma possível indicação ao Oscar.

Em 2025, o Brasil não tem nenhum filme na mostra principal de Veneza. Entretanto, a principal aposta do país para o Oscar fez sucesso em outro festival: O Agente Secreto ganhou dois prêmios (Melhor diretor, para Kleber Mendonça Filho, e Melhor ator, para Wagner Moura), em Cannes.

