Lee Seo-yi, atriz sul-coreana de doramas, morre aos 43 anos Causa da morte não foi divulgada pela família Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 02/07/2025 - 11h22 (Atualizado em 02/07/2025 - 11h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lee Seo-yi ficou famosa no dorama 'Cheongdam-dong Scandal' Reprodução/Instagram/@eseoe242

A atriz sul-coreana Lee Seo-yi, conhecida principalmente por seu trabalho no dorama Cheongdam-dong Scandal, morreu aos 43 anos. A informação foi confirmada no perfil do Instagram da atriz nesta terça-feira (01).

Segundo Song Seo-bin, agente de Lee Seo-yi, a morte dela aconteceu no dia 20 de junho. A causa do falecimento não foi divulgada.

Lee Seo-yi ficou famosa como Yoon-joo, uma das protagonistas de Cheongdamdong Seucaendeul. Ela também atuou em Inocência Escarlate, O Rei e Killing lomaenseu.

✅Siga o Cinema de Segunda no Instagram e veja mais dicas de filmes no Letterboxd!

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.