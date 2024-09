NFL no Brasil: conheça 7 filmes sobre futebol americano para ver no clima de Eagles x Packers Estádio do Corinthians recebe nesta sexta-feira (6) o primeiro jogo da NFL no país Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 06/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 06/09/2024 - 02h00 ) ‌



Adam Sandler é um ex-jogador da NFL que comanda um time de futebol americano na prisão em 'Golpe Baixo' Divulgação

Philadelphia Eagles e Green Bay Packers fazem na noite desta sexta-feira (6), na Neo Química Arena, em São Paulo, o primeiro jogo da história da NFL. O meu colega Lucas Ferreira, do Jarda por Jarda, está fazendo uma cobertura incrível do evento. E a gente aqui no Cinema de Segunda aproveita a deixa para falar um pouquinho mais sobre o futebol americano.

Principal esporte dos Estados Unidos, o futebol americano, é claro, que já foi muito retratado no cinema. O primeiro filme relacionado ao tema é Two Minutes to Go, uma comédia de 1921.

Veja então 7 filmes sobre o esporte que você precisa conhecer:

Jerry Maguire: A Grande Virada (1996)

“Show me the money!” A frase dita por Jerry Maguire é uma das mais icônicas do cinema. Embora não seja centrado no campo de futebol, o filme explora o lado empresarial do esporte. Tom Cruise interpreta o personagem título, um agente esportivo que passa por uma crise moral e profissional.

‌



O Rei da Água (1998)

Adam Sandler interpreta Bobby Boucher, um rapaz tímido e introvertido que trabalha como “waterboy” (responsável pela água) de um time de futebol americano universitário. Após ser descoberto que ele tem um talento natural para o esporte, Bobby se torna uma estrela.

Um Domingo Qualquer (1999)

Filmaço dirigido por Oliver Stone, Um Domingo Qualquer mostra os bastidores do futebol profissional. O filme explora as pressões sobre jogadores, treinadores e donos de times, com Al Pacino interpretando um técnico veterano que enfrenta desafios dentro e fora do campo.

‌



Duelo de Titãs (2000)

Duelo de Titãs é baseado na história real de um time de futebol americano do colégio T.C. Williams, que lida com a integração racial em 1971. Liderado por um técnico negro (Denzel Washington) e um assistente técnico branco (Will Patton), o time enfrenta preconceitos enquanto busca a vitória.

Golpe Baixo (2005)

Mais um filme com Adam Sandler na nossa lista. Golpe Baixo é uma refilmagem de um clássico dos anos 70. Sandler interpreta Paul Crewer, um ex-astro da NFL que, após ser preso, lidera um time de prisioneiros em um jogo contra os guardas da prisão.

‌



Um Sonho Possível (2009)

O filme, que deu um Oscar para Sandra Bullock, conta a história verídica de Michael Oher, um jovem sem-teto que é adotado por uma família rica e incentivado a jogar futebol americano. Com a ajuda de sua nova família, ele se torna um jogador da NFL. O que a história não conta é a treta que Oher teve com a família adotiva anos depois.

Um Homem Entre Gigantes (2015)

Estrelado por Will Smith, o filme é um drama biográfico que aborda o impacto dos traumas cranianos nos jogadores de futebol americano. É baseado na história real do médico Bennet Omalu, um neuropatologista que descobre a encefalopatia traumática crônica (CTE) em ex-jogadores da NFL.

