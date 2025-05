‘Rust’, filme com Alec Baldwin marcado por morte de diretora, estreia nesta sexta-feira Ator matou acidentalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins nos ensaios de uma cena Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 02/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/05/2025 - 02h00 ) twitter

Alec Baldwin em cena de 'Rust' Divulgação

O filme Rust, que ficou marcado pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins em um acidente com arma de fogo no set em 2021, estreia oficialmente nesta sexta-feira (2), nos Estados Unidos. O longa não tem data para chegar ao Brasil (e nem a confirmação que vai chegar).

Hutchins foi morta em 21 de outubro de 2021 por uma arma disparada pelo ator Alec Baldwin, o protagonista do filme, durante os ensaios. O revólver cenográfico estava carregado com balas de verdade. No acidente, o diretor do filme, Joel Souza, ficou ferido no ombro.

“Pense na série de eventos que começou naquela manhã. Uma decisão ruim atrás da outra foi tomada. Gostaria de nunca ter escrito o maldito filme”, disse Souza em entrevista ao The Guardian.

Em 2024, Hannah Gutierrez-Reed, responsável por cuidar das armas no set de Rust, foi considerada culpada pela morte de Hutchins e condenada a 18 meses de prisão. Já o julgamento de Baldwin foi anulado.

As gravações foram retomadas em maio de 2023. O filme foi exibido pela primeira vez no final do ano passado, em um pequeno festival na Polônia, e entra em circuito limitado nesta sexta.

Rust é um faroeste escrito e dirigido por Souza. Conta a história de um garoto de 13 anos e seu irmão mais novo que fogem com o avô depois que ele é condenado à forca pelo assassinato acidental de um fazendeiro local.

“Se eu tivesse que fazer um apelo direto a alguém para que assistisse ao filme, eu diria que muitas pessoas realmente boas trabalharam muito duro para finalizá-lo em homenagem a ela (Hutchins)”, disse Souza ao The New York Times.

No começo de outubro dois atores morreram afogados na gravação de um filme no México. A tragédia aconteceu quase um ano depois de Alec Baldwin matar acidentalmente a diretora de fotografia em um ensaio para a gravação de seu novo filme. Mortes em sets de filmagens em Hollywood são registradas desde o cinema mudo e a tragédia atingiu até mesmo crianças. Veja a seguir sete casos icônicos:

