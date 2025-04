Academia Brasileira de Cinema muda de ideia e permite que ‘Ainda Estou Aqui’ concorra ao Oscar nacional Prêmio Grande Otelo será entregue no dia 30 de julho Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 23/04/2025 - 18h10 (Atualizado em 23/04/2025 - 18h14 ) twitter

'Ainda Estou Aqui' foi liberado para concorrer ao Prêmio Grande Otelo, o Oscar do cinema brasileiro Divulgação

Após reação bastante negativa da comunidade cinematográfica, a Academia Brasileira de Cinema decidiu nesta quarta-feira (23) permitir que Ainda Estou Aqui concorra ao Prêmio Grande Otelo, considerado o Oscar do cinema nacional.

A decisão também atende a um pedido dos produtores de Ainda Estou Aqui. Com isso, o filme, o primeiro do país a ganhar um Oscar, passa a ser elegível em diversas categorias no Grande Otelo.

Na terça-feira, quando anunciou os filmes elegíveis para o prêmio, a Academia Brasileira de Cinema tinha determinado que Ainda Estou Aqui receberia um troféu especial e que seria considerado hors concours na competição.

Na noite da premiação, em 30 de julho, o diretor Walter Salles e a atriz Fernanda Torres seriam homenageados. O restante do elenco e da equipe do filme, entretanto, perderiam a chance de disputar os outros prêmios.

A Academia Brasileira de Cinema é a responsável por escolher os filmes nacionais que vão disputar algumas premiações estrangeiras, entre elas o Oscar.

