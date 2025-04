‘Ainda Estou Aqui’ é impedido de concorrer ao Oscar do cinema brasileiro Primeiro filme nacional a ganhar o Oscar não vai disputar o Prêmio Grande Otelo Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 23/04/2025 - 09h09 (Atualizado em 23/04/2025 - 09h34 ) twitter

'Ainda Estou Aqui' ganhou o Oscar, mas não pode levar o principal prêmio do cinema brasileiro Divulgação

Ainda Estou Aqui ganhou diversos prêmios desde que foi exibido pela primeira vez, no Festival de Veneza do ano passado. Mas tem um prêmio que o filme está impedido de ganhar: o Grande Otelo, considerado o ‘Oscar do cinema brasileiro’.

Nesta terça-feira (22), a Academia Brasileira de Cinema anunciou os filmes inscritos para a concorrer ao prêmio, que será entregue no dia 30 de julho. Ainda Estou Aqui, primeiro filme brasileiro a ganhar o Oscar, foi impedido de entrar na disputa.

Segundo a Academia, Ainda Estou Aqui será considerado hors concours e receberá o Prêmio Especial Grande Otelo 2025. O diretor Walter Salles e a atriz Fernanda Torres serão homenageados na noite de premiação.

A decisão é bastante controversa, já que tira a chance de muita gente que participou do filme de também ser premiada. No total, o Prêmio Grande Otelo distribui 30 estatuetas.

A título de comparação, Emilia Pérez, maior concorrente de Ainda Estou Aqui no Oscar, disputou normalmente o César, principal premiação de cinema da França, ganhando sete das 14 categorias em que foi indicado.

A Academia Brasileira de Cinema é a responsável por escolher os filmes nacionais que vão disputar algumas premiações estrangeiras, entre elas o Oscar.

