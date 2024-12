‘Sidelined’: filme de Noah Beck, estrela do TikTok, é um sucesso nas redes sociais Ex-jogador de futebol tem 33 milhões de seguidores no TikTok Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 04/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 04/12/2024 - 02h00 ) twitter

Noah Beck e Dallas Bryan são as estrelas de 'Sidelined' Divulgação

A história de Noah Beck daria um filme. Jogador de futebol, ele encontrou o sucesso com dancinhas no TikTok até virar uma celebridade nas redes sociais. Agora, aos 23 anos, começa a carreira no cinema, mas de um jeito diferente. Beck é a estrela de Sidelined: The QB and Me, uma adaptação de uma história de sucesso no Wattpad.

Beck, que hoje tem 33 milhões de seguidores no TikTok e 8 milhões no Instagram, interpreta Drayton Harley, um jogador de futebol americano bad boy que se apaixona pela líder de torcida Dallas Bryan (Siena Agudong) enquanto sofre com os dilemas da juventude.

Uma historinha água com açúcar adolescente, com muita música e dança, como milhões de outras feitas por aí. O que faz de Sidelined um filme diferente é que ele é um fenômeno típico das redes sociais. Vídeos com cenas do filme estão bombando nas buscas do Google e do TikTok.

Beck esteve na primeira onda do TikTok e logo virou uma estrela da plataforma. Agora ele planeja voos maiores. "Uma das coisas que me atraiu foi que eu não sei nada sobre (atuação). Começar do zero foi revigorante. Mais do que tudo, eu queria provar a mim mesmo que eu poderia fazer essa coisa de atuação que eu não sabia nada sobre alguns anos atrás e simplesmente me concentrar completamente nesse trabalho. Eu me apaixonei por isso, então isso tornou tudo mais fácil”, disse, em entrevista ao Collider.

Sidelined, que está disponível no streaming Tubi, também conta com James Van Der Beek, astro de Dawson’s Creek que no mês passado revelou que está em tratamento contra um câncer colorretal. O filme é dirigido por Justin Wu.

