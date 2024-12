Os maiores fracassos do cinema em 2024: veja 7 filmes que floparam De bombas a fracassos de bilheteria, saiba o que não deu certo na temporada de cinema Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 03/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 03/12/2024 - 02h00 ) twitter

Joaquin Phoenix em cena de 'Coringa: Delírio a Dois' Divulgação

O ano está acabando!!! Então chegou a hora de soltar aquelas listas de melhores e piores da temporada. O Cinema de Segunda, que nunca escondeu de ninguém que tem um apreço pela tranqueira, revela agora quais foram os maiores fracassos do cinema em 2024.

E o fracasso assume várias formas: pode ser um filme que flopou nas bilheterias (ou que arrecadou bem menos do que o esperado), um que foi detonado pela crítica ou aquele que foi ignorado pelo público e pelos especialistas.

Veja quais foram os maiores fracassos do cinema de 2024 (até agora)

Lady Gaga e Joaquin Phoenix em cena de 'Coringa: Delírio a Dois' Divulgação

Depois de Coringa passar a barreira de US$ 1 bilhão nas bilheterias, faturar dois Oscars e ser quase uma unanimidade entre os críticos, erá óbvio que a Warner iria lançar uma sequência. O diretor Todd Phillips e o ator Joaquin Phoenix retornaram no projeto, que ainda ganhou Lady Gaga como Arlequina. Mas tudo deu errado. A decisão de transformar a história em um musical e praticamente renegar tudo o que foi feito no primeiro filme desagradou à crítica e afugentou boa parte dos fãs. Coringa 2 faturou pouco mais de US$ 200 milhões, uma piada ruim para quem esperava ganhar US$ 1 bilhão novamente.

Madame Teia

Dakota Johnson em cena de 'Madame Teia' Divulgação

Ainda no universo dos super-heróis, outro fracasso monumental em 2024 foi Madame Teia. A Sony, que detém os direitos do Homem-Aranha, tenta desesperadamente achar um novo Venom para ganhar uns trocos. Não deu certo com Morbius e não deu certo aqui também com Madame Teia. A história de Cassandra Webb, uma paramédica com habilidades de clarividência, foi detonada pela crítica e sofreu para chegar nos US$ 100 milhões.

'Borderlands' foi um dos maiores fracassos de 2024 Divulgação

Bom, só pelo subtítulo da versão brasileira já dava pra imaginar que seria uma bomba. A adaptação da franquia de games tinha um elenco de peso, com Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Kevin Hart e Jack Black, mas não conseguiu atrair quase ninguém para os cinemas. Com orçamento de cerca de US$ 130 milhões, faturou apenas US$ 33 milhões. O filme ganhou uma aprovação de apenas 10% no Rotten Tomatoes, a pior da carreira de Cate Blanchett (que devia estar pagando um boleto federal para entrar nessa roubada).

Bill Scarsgard está no remake de 'O Corvo' Divulgação

O Corvo, de 1994, entrou para a história de uma maneira trágica, com a morte do astro Brandon Lee em um acidente nas gravações. Isso ajudou a transformá-lo em um cult. O remake feito 20 anos depois colocou Bill Skarsgard (o Pennywise da nova versão de It: A Coisa) no papel de Eric Draven e a sua luta por vingança. A imprensa especializada torceu o nariz e o público não comprou a história, que faturou apenas US$ 23 milhões. E ainda abriu espaço para a crítica de Alex Proyas, diretor do original, que disse que o remake foi apenas uma “cínica tentativa de ganhar dinheiro".

Megalópolis

Adam Driver em cena de 'Megalópolis' Divulgação

Francis Ford Coppola une a Roma Antiga e o futuro em um épico de amor que demorou décadas para ser feito. Megalópolis é um dos seus projetos mais ambiciosos, e isso não é pouco pelo que o diretor já fez. Mas foi simplesmente ignorado pelo público. Com orçamento de US$ 120 milhões, faturou apenas US$ 13 milhões nas bilheterias.

Argylle: O Superespião

John Cena e Henry Cavill em cena de 'Argylle: O Superespião' Divulgação

Quem também perdeu dinheiro foi a Apple, que lançou nos cinemas Argylle: O Superespião. A trama de espião, que mistura ficção e realidade, tem um elenco estrelado, com Henry Cavill, Dua Lipa, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, John Cena, Samuel L. Jackson e Bryan Cranston. O filme faturou US$ 96 milhões, bem abaixo do orçamento de US$ 200 milhões.

Anya Taylor-Joy em cena de 'Furiosa' Divulgação

Nem sempre o fracasso acontece porque o filme é ruim. Furiosa: Uma Saga Mad Max, por exemplo, é excelente. O diretor George Miller entrega uma diversão visual competente para mostrar a versão mais jovem de Furiosa, defendida por Ana Taylor-Joy. O problema foram as expectativas (e a comparação com Mad Max: Estrada da Fúria). O filme recebeu críticas mornas e faturou US$ 173 milhões, abaixo das expectativas.

