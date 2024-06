Chama o bombeiro

Alto contraste

Yuri Bonotto estaria causando nas redes sociais para entrar em 'A Fazenda 16'? (Divulgação)

Bombeiro da Eliana ou ex-bombeiro — já que o programa acaba neste domingo —, o modelo e criador de conteúdo adulto Yuri Bonotto está com a língua de chicote e causando real. Ele não deixa passar nada e começou a opinar e explanar seus pensamentos para geral.

Seria uma estratégia de marketing para assinar com A Fazenda 16? Seu nome já está em várias listas na internet. Será mesmo que esse convite vem?

O Yuri, que sempre manteve descrição e nunca foi de se expor falante, agora está afiado. Sua primeira treta foi com Junno Andrade, esposo da rainha Xuxa. Agora, o eleito da vez é João Guilherme, que há muito tempo concedeu entrevista falando não ser a favor de conteúdo sexual. Quem será o próximo?

Alguém está orientando o gato para as polêmicas? Ou seria um marketing da própria cabeça? Se a ideia dele é ir para reality show, terá que se conter mais. Senão, na primeira roça ele sai. Afinal, ele está comprando brigas com grandes nomes que têm muitos fãs. Dica de amigo!

Por experiência própria, menos é mais. Todo cuidado é pouco. E se for entrar para o jogo, ele precisará de torcida a favor dele. Já tem algumas inimizades que, com certeza, não irão torcer nem para ele entrar, muito menos para ganhar o prêmio do programa.

Recalcula a rota, Yuri, e começa a fazer o fofo com as pessoas que esse caminho é melhor.