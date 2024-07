Cruzeiro do Léo Santana anuncia a cantora Luana Prado como mais uma atração Evento está programado para durar de 12 a 15 de janeiro de 2025

O Navio do Gigante Léo Santana acontecerá entre os dias 12 e 15 de janeiro, e durante os três intensos dias de festa, receberá grandes atrações para animar o público. Ele vai levar toda a sua energia para o mar!

Depois de anunciar nomes como Nattan, Wesley Safadão, Thiaguinho, Mari Fernandez e Dennis, o cruzeiro do GG acaba de revelar que a cantora Lauana Prado é a sua mais nova atração. A cantora goiana se junta ao gigante Léo Santana e a um time de peso, para juntos, colocarem todo mundo para dançar e curtir.

Canções como “Cobaia”, “Desandei”, “Haverá Sinais” e muitos outros sucessos farão parte do repertório da cantora e vão, com toda certeza, balançar o Navio do Gigante.

Além dos convidados de, é claro que o anfitrião da festa, o gigante Léo Santana, vai preparar um super repertório para animar a galera durante os três dias.

Serão 72 horas de festa, aonde Léo vai levar para o público todos os seus projetos: “Baile da Santinha”, “PaGGodin” e “Léo & Elas”.

Além de muito agito, o “Navio do Gigante” vai proporcionar um mix de experiências a bordo do MSC Seaview, equipado com duas pistas de boliche, teatro tecnológico, parque aquático, espaço para bebês e crianças, e muito mais. O Gigante dos Mares dispõe de 2.026 cabines e acomoda até 5.000 passageiros em diversas categorias de cabine.