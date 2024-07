Plataforma beneficente irá sortear prêmio e dia com ídolo do Flamengo, Dejan Petkovic, em jogo no Brasileirão O torcedor rubro-negro poderá fazer o bem e ainda assistir o clássico Flamengo x Botafogo junto com o ídolo do time

Projeto “Ganhe Ajudando” irá reverter doações para a APAE Brasil e sortear prêmios em dinheiro e programação com o jogador Dejan Petkovic.

Os torcedores do Flamengo poderão fazer o bem e ainda assistir o clássico Flamengo x Botafogo junto com o ídolo do time.

O projeto beneficente “Ganhe Ajudando” fechou uma parceria exclusiva com o ex-jogador do Flamengo e comentarista esportivo, Dejan Petkovic, para apoiar programas do APAE Brasil e sortear PIX de R$10.000,00 reais, além de um lugar exclusivo no jogo Flamengo x Botafogo no Brasileirão.

“Não tem nada melhor que ajudar outras pessoas. E com essa nova iniciativa vai ser possível ajudar e ainda concorrer a prêmios em dinheiro e a uma experiência única comigo no Brasileirão”, conta Petkovic.

Sobre o projeto Ganhe Ajudando

“Ganhe ajudando” é o primeiro marketplace beneficente do Brasil, e promove experiências com celebridades e influenciadores por meio de sorteios, tudo com a segurança garantida pela Capemisa Seguradora.

O projeto não apenas dá aos torcedores a chance de participar de sorteios e ter momentos inesquecíveis com seus ídolos, mas também apoia iniciativas sociais.

Esta edição conta com a colaboração da APAE Brasil, organização que trabalha para melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Para participar da iniciativa acesse o site www.ganheajudando.com.br e saiba mais sobre os novos sorteios do projeto pelas redes sociais @ganheajudando.