Mamãe Saiu de Férias: Galeria distribuidora anuncia início das filmagens de comédia estrelada por Dani Calabresa e Rafael Infante

A Galeria Distribuidora anunciou o início das filmagens de “Mamãe Saiu de Férias”, novo longa estrelado por Dani Calabresa e Rafael Infante. Dirigido por Carolina Durão (“Doce Família” e “Rensga Hit!”), o filme promete arrancar risadas e tocar o público com uma história divertida e emocionante sobre família e união!

“Mamãe Saiu de Férias” é uma coprodução da Galeria Distribuidora, grupo Telefilms e Disney, com produção da Glaz Entretenimento. O projeto está sendo filmado em Belo Horizonte (MG) e região, e já tem as suas primeiras imagens!

No filme, Dani Calabresa e Rafael Infante são Roberta e Fred, pais de João (Xande Valois), Malu (Isabella Alelaf), Clarice (Lara Infante) e TomTom (Caio Costa e Pedro Costa). Cansada de cuidar da casa e dos filhos sozinha, Roberta decide tirar merecidas férias e deixa o marido Fred com os filhos. A casa fica de pernas para o ar, enquanto Fred tenta conciliar as demandas familiares e as responsabilidades no trabalho. Entre muitas risadas e confusões, essa comédia mostra como a família supera desafios e redescobre o verdadeiro significado de estar juntos.

Com um elenco talentoso e cativante, repleto de estrelas da comédia, “Mamãe Saiu de Férias” promete ser uma produção leve e envolvente que vai agradar à família inteira. E ainda traz no elenco nomes como: Dan Ferreira (Dante), Babu Santana (Matheus), Lívia La Gatto (Renata), Maria Clara Tenório (Brenda), Docy Moreira (Beth), Rodolfo Vaz (Pontes), Ana Regis (Simone).