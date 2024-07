Robson Conceição conquista título mundial de boxe profissional

‌



Robson Conceição, aos 35 anos, conquistou o título mundial de boxe profissional ao vencer O’Shaquie Foster por decisão dividida (116-112, 112-116, 115-113) no último sábado em Newark, EUA. O brasileiro, que já era medalhista de ouro nas Olimpíadas do Rio-2016, agora se coloca entre os grandes nomes do boxe do país ao tomar o cinturão super-pena do Conselho Mundial de Boxe (WBC).

Após a luta, Conceição dedicou a vitória à filha mais nova, Ester, e destacou sua persistência e determinação para alcançar esse objetivo. “Quando eu prometo, eu cumpro. Ester, meu amor, é todo seu. Eu prometi, papai cumpriu. É sobre nunca desistir. Sou muito persistente na minha luta diária, então nunca desisto enquanto não alcanço meus objetivos. E isso aconteceu aqui hoje, obrigado meu Deus, obrigado equipe, obrigado família. Somos campeões do mundo.”

O novo campeão mundial também comentou sobre a estratégia de combate e o desafio imposto por Foster: “Ataquei mais o Foster. Ele me deu muito trabalho porque se movimentou muito, mas atirei muito mais golpes, ele não queria luta. Atirei muito mais golpes e busquei muito mais a luta, então sai merecedor dessa vitória.” Do outro lado, Foster, incrédulo com o resultado, pediu uma revanche imediata após acreditar ter feito o suficiente para vencer.