Ex-participante de A Grande Conquista, Poliana Roberta investe em criação de gado

Quem acompanha o dia a dia de Poliana Roberta, ex-participante do reality show A Grande Conquista, fica encantado com a vida na roça e o cotidiano da boiadeira. Ela vive em uma fazenda, no noroeste de Minas Gerais.

Poliana Roberta Edu Moraes/RECORD

Seguindo os passos da família, Poliana investiu na criação de gado e optou pela raça Nelore na modalidade cria e recria. Com experiência no ramo, a boiadeira contratou Natanael, ex-gerente da “Fazenda Balada” do embaixador Gusttavo Lima, conhecido como o “Rei do Gado”, para coordenar suas 600 cabeças de gado. Empolgada, Poli comentou sobre as semanas que está passando na “sua roça”.

“Dei uma pausa na minha agenda e vim para cá. Fiz a guia da boiada no estradão da Fazenda São Francisco, conduzi o gado para a mudança de pasto, acompanhei as atividades de manejo na fazenda, que incluem nutrição com sal mineral, apartação e cuidados sanitários. Ah! Eu amo demais a vida do campo!”, refletiu a boiadeira.