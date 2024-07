A Grande Conquista 2: após deixar o reality, Lucas de Albú fala sobre sua experiência e planos para o futuro

‌



A+

A-

Participação de Lucas de Albú em A Grande Conquista 2 acabou na última quinta-feira Antonio Chahestian/RECORD

A trajetória de Lucas de Albú em A Grande Conquista 2 se encerrou na quinta-feira (27), e agora ele está colhendo os frutos do seu primeiro reality show. Agora, vamos conhecer um pouquinho do “príncipe” desta edição do programa:

Lucas é natural da cidade de Fortaleza, Ceará, e graduado em nutrição pela Universidade de Fortaleza. Ele estudou por dois anos na Instituição Toronto Metropolitan University e é pós-graduado em nutrição esportiva e estética.

O ex-participante do reality possui mais de 54 mil seguidores no Instagram, e nas redes sociais mostra o seu lifestyle, dicas de nutrição e receitas. Albú também pratica musculação, crossfit, muay thai e surfe.

No dia 22 de abril, Lucas foi anunciado como um dos integrantes do elenco de “A Grande Conquista 2″, — reality show da Record TV que está na reta final da sua segunda edição — que é um enorme sucesso. O programa é dividido em duas etapas: a primeira é a da “Vila”, na qual 100 candidatos ficam divididos em três casas. A segunda etapa é da “Mansão”, onde apenas os 20 participantes escolhidos pelo público ficam e competem por um prêmio de um milhão de reais. Na etapa da Vila, Albú foi o “dono” da casa laranja por duas vezes, e na etapa da mansão foi o“dono da mansão” uma vez, com o participante Hideo.

Publicidade

Após a sua eliminação, batemos um papo com o nosso queridinho, e ele nos contou como está sendo a vida pós-reality e quais são os seus planos para o futuro:

Lucas como foi participar de A Grande Conquista 2?

Publicidade

Participar de A Grande Conquista 2 foi nada menos que um sonho. Foi uma experiência incrível, indescritível e única, na qual eu tive muitas vivências, muitas conexões, erros e acertos. Foi algo que quero levar para a vida e que seja a primeira oportunidade de muitas outras que estão por vir.

Como foi passar da etapa da Vila para Mansão?

Passar da Vila para a Mansão não é nada fácil, visto que na primeira etapa são 100 pessoas em casas apertadas e com pouca comida. Então, na Vila é mais uma questão de sobrevivência. E eu estou muito orgulhoso que consegui sobreviver a esse período e construí um enredo. Passar para a Mansão foi uma meta que eu tinha, e foi incrível.

Fica torcida para alguém na final?

Olha, a minha torcida agora não será apenas para uma pessoa e sim para as pessoas que eu criei conexões verdadeiras lá dentro. São elas: Fernando, Hadad, Guipa e Liziane. São as pessoas que me conectei lá dentro. Pessoas que me ajudaram, seguraram minha mão e pessoas que quero levar para a vida.

Como está a vida pós-reality?

A vida pós-reality está literalmente um furacão. Ainda não tive tempo direito para responder a todas as mensagens e de agradecer todo mundo que me apoiou, que fez fã clube, mas pouco a pouco vou me adaptando à nova realidade. E, logo mais, irei postar mais coisas para o público conhecer o de Albú aqui fora também.

O que fica de experiência?

Tudo que vivi, na verdade, foi uma experiência única e indescritível e imensurável. Para ser bem sincero, a experiência de viver um reality — que sempre foi um sonho — e saber como jogar, como montar estratégias e criar laços é muito válido para você mesmo. É também uma maneira de conhecer pessoas incríveis.

Vai ficar em São Paulo ou vai voltar para o Nordeste?

Olha, até antes do programa eu estava morando em Fortaleza, mas devido à boa repercussão do reality e a quantidade de portas que estão se abrindo para mim, eu já estou me organizando para vir morar em São Paulo. Também torço para que apareçam muitas oportunidades e que eu possa, sim, ter muito sucesso na carreira profissional.

Como foi a semana pós-eliminação?

Ah, os primeiros dias após a eliminação foram bem loucos, para ser bem sincero. Nos primeiros dois dias, passei o tempo inteiro no celular, respondendo a minha família e meus fãs, falando com todo mundo. E, logo em seguida, aproveitei para ver meus amigos aqui em São Paulo, para me divertir um pouco, relaxar a mente. Logo, logo, estou voltando para Fortaleza para poder ver meus parentes e matar a saudade de todo mundo.

Como tem sido o carinho do público?

O carinho do público tem sido indescritível. Realmente era algo que eu não estava esperando que ia ter uma repercussão tão grande. Quando eu saí, eu fiquei sabendo que existiam muitos fã-clubes, que havia muita gente que estava ao meu lado, tanto no Instagram como no Twitter. Saber que tem esse carinho e todo esse amor de pessoas que estavam me acompanhando lá dentro do programa, mostra que o Lucas de Albú foi a mesma pessoa fora e dentro do reality. Então tenho muito orgulho disso, e das pessoas terem reconhecido esse meu lado. Espero mostrar muito mais do meu dia-a-dia, da minha rotina, do meu cotidiano para todas essas pessoas que me acompanharam.

Podemos esperar muitas coisas desse “Príncipe”!!