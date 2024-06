Bulliyng, assédio e desilusões: nova biografia de Taylor Swift detalha estrada dura até a glória atual Livro do britânico Chas Newkey-Burden traz ainda uma análise do impacto da carreira da artista na indústria pop

Capa do livro 'Taylor Swift: A História Completa' (Divulgação)

Taylor Swift: A História Completa (R$ 59,90, 266 págs., Record) acaba de ser publicado no Brasil, com detalhes da saga da artista americana desde sua infância, no estado da Pensilvânia, até o estrondoso sucesso no comando da The Eras Tour, que passou pelo Brasil no ano passado.

O livro do jornalista britânico Chas Newkey-Burden está há semanas na lista de mais vendidos do jornal The New York Times e inclui o recente namoro com o astro do futebol americano Travis Kelce.

Nele, o autor, biógrafo de Amy Winehouse e Justin Bieber, conta como foi que aquela garota, tímida e vítima bullying na escola, decidiu se mudar com a família para Nashville — quando viu sua carreira ter uma explosão meteórica.

Aos 19 anos, Taylor já havia vencido o Video Music Awards, um dos principais prêmios da música americana. E foi então que as polêmicas começaram.

Enquanto ela fazia seu discurso, Kanye West tomou o microfone para dizer que Beyoncé merecia ter levado a honraria. Taylor ficou visivelmente abalada. Mas, daí em diante, não parou mais e faturou outras 40 estatuetas.

O livro conta ainda como Taylor comprou briga com os magnatas da música e analisa seu impacto na indústria pop quando ela resolveu assumir o comando da própria carreira.

Enquanto isso, na vida pessoal, a jovem enfileirou namorados e ganhou fama de “não conseguir manter nenhum”, expressão que usa no sucesso Shake It Off.

A obra também narra bastidores dos relacionamentos da cantora com artistas e celebridades — que abasteceram as letras de músicas de sucesso, levando fãs à loucura por anos e anos.

Com 34 anos, Taylor entrou neste ano na lista de pessoas mais ricas do mundo da revista Forbes. Ela é a primeira mulher a integrar o seleto grupo apenas com os rendimentos no trabalho com a música.





