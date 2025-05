Cadeira de rodas e lapsos mentais: livro conta como Biden acobertou declínio da própria saúde Publicação é lançada dois dias após a equipe do democrata ter divulgado que ele tem câncer em estado avançado Estante da Vivi|Vivian MasuttiOpens in new window 20/05/2025 - 17h40 (Atualizado em 20/05/2025 - 18h22 ) twitter

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden, 82 anos Reprodução/Record News - 22/07

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden, 82 anos, pretendia tomar posse de cadeira de rodas caso fosse reeleito, no ano passado.

É o que revela o livro Original Sin: President’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again (pecado original, o declínio do presidente Biden, seu acobertamento e sua escolha desastrosa de concorrer novamente, em português), lançado nesta terça-feira (20) pelos jornalistas Jake Tapper e Alex Thompson

Fruto de entrevistas com mais de 200 pessoas, a publicação detalha como o democrata escondeu o declínio da própria saúde para continuar no poder.

Em seu dia a dia à frente do país mais poderoso do mundo, Biden tinha dificuldade para se lembrar de nomes, seguir uma linha de raciocínio coerente e executar tarefas físicas simples — o que ficou evidente no desastroso debate presidencial contra Donald Trump, em junho do ano passado.

A obra chega às livrarias dois dias depois de o gabinete do ex-mandatário ter divulgado que ele foi diagnosticado com câncer de próstata avançado (grau 5), com metástase nos ossos.

‘No particular foi pior’

“O que o público viu foi preocupante. Mas o que estava ocorrendo no particular foi pior”, disse Larry Jacobs, diretor do Centro de Estudos de Política e Governança da Universidade de Minnesota. Ele classifica como “decisão imprudente” e “engano público prolongado” a tentativa de reeleição do político.

O livro aponta que houve um “esforço deliberado” da equipe de Biden para blindá-lo e esconder a piora de sua saúde.

“Tentamos protegê-lo de sua própria equipe, de modo que muitas pessoas não perceberam o tamanho do declínio a partir de 2023″, disse um assessor, que preferiu não se identificar.

O ex-presidente só desistiu de disputar a reeleição em julho, a pouco menos de 120 dias da votação — quando sua vice, Kamala Harris, perdeu o pleito para Donald Trump.

Trump dá apoio, mas questiona

Atual presidente, Trump postou em sua rede social uma mensagem de apoio, mas depois não se conteve e insinuou que o diagnóstico havia sido escondido do povo americano.

“Estou surpreso que a população não tenha sido informada há muito tempo. Até se chegar a esse estágio [que mede a agressividade da doença], leva muito tempo”, falou a jornalistas.

Biden fez seu trabalho, diz porta-voz

Um porta-voz do ex-presidente criticou o livro, dizendo: “Continuamos aguardando qualquer informação que mostre onde Joe Biden teve que tomar uma decisão presidencial ou onde a segurança nacional foi ameaçada ou onde foi incapaz de fazer seu trabalho.”

“Na verdade, as evidências apontam para o oposto — Biden foi um presidente muito eficaz”, acrescentou.

Veja vídeo

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

