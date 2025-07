Entenda a relação entre o complexo de vira-lata citado por Haddad com o Maracanaço de 1950 Cronista esportivo Nelson Rodrigues imortalizou a ressaca nacional com a expressão que hoje nos remete aos caramelos fofinhos por aí Estante da Vivi|Vivian MasuttiOpens in new window 29/07/2025 - 13h41 (Atualizado em 29/07/2025 - 14h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O cachorro caramelo, um símbolo nacional que certamente são sofre de vira-latismo Divulgação

Complexo de vira-lata ou vira-latismo pode até soar como uma afronta aos nossos amados cachorros caramelos, mas o termo está longe de ser novo: nasceu em 1958, quando o cronista esportivo Nelson Rodrigues (1912-1980), fervoroso torcedor do Fluminense, usou a expressão para se referir à tendência do brasileiro de se sentir inferior em relação ao resto do mundo.

Se no esporte a dificuldade de reconhecermos nosso próprio valor caiu como uma luva na ressaca pós-Maracanaço, quando a seleção de Barbosa e Zizinho perdeu a Copa de 1950 para o Uruguai, na política atual o “vira-latismo” virou tudo o que o governo Lula quer evitar.

O termo foi usado nesta-terça-feira (29) pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), para servir como alerta ao presidente Lula em uma provável ligação a Donald Trump.

A expectativa é que esse telefonema seja a cartada final do governo para tentar reverter o tarifaço sobre produtos brasileiros que terá início depois de manhã.

‌



A memória do ministro, certamente privilegiada, não necessariamente provém da derrota no futebol. Dos anos 1950 para cá, o complexo de vira-lata deixou o mundo de futebol, adentrou nossa cultura e passou a ser visto na economia e até na política — numa sombra que parece se recusar de pousar sobre a identidade nacional.

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.