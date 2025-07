Cães e gatos vira-latas são os queridinhos do Brasil, revela pesquisa inédita Urbanização e a vida em apartamentos influenciam na escolha das raças, segundo o censo RPet|Do R7 09/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/07/2025 - 02h00 ) twitter

Pets SRDs são os mais comuns nos lares brasileiros em 2025 Csaba Pozsárkó/Pixabay

Um levantamento com base em mais de 1,8 milhão de registros revelou que os vira-latas seguem como os animais de estimação mais comuns nos lares brasileiros em 2025. A nova edição do PetCenso mostra que os SRDs, sigla para sem raça definida, lideram com folga entre cães e gatos em todo o país.

O levantamento da petshop online Petlove analisou dados de pets cadastrados nas diferentes plataformas da empresa, como e-commerce, plano de saúde, hospedagem e programas de descontos.

Entre os cães , 26% são SRDs, seguidos por raças de pequeno porte como shih tzu, com 17%, e yorkshire terrier, com 6%.

, 26% são SRDs, seguidos por raças de pequeno porte como shih tzu, com 17%, e yorkshire terrier, com 6%. Raças pequenas também dominam o ranking entre os cães. O spitz alemão, lhasa apso, golden retriever, pinscher, dachshund, pug e maltês completam a lista das dez mais populares.

Entre os gatos , 86% são vira-latas. O siamês aparece em segundo lugar, com 5%, seguido pelo persa, com 2%.

, 86% são vira-latas. O siamês aparece em segundo lugar, com 5%, seguido pelo persa, com 2%. Além dos SRDs, as raças felinas com maior presença são maine coon, angorá turco, ragdoll e american shorthair, todas com menos de 1% da base.

O levantamento indica também uma predominância de fêmeas na base cadastrada. Elas representam 50,9% dos cães e 52,6% dos gatos.

Essa diferença se reflete na escolha dos nomes, com Mel, Luna e Amora liderando o ranking nacional entre cadelas. Entre os machos, os nomes mais escolhidos são Thor, Luke e Theo.

‌



Nos gatos, os nomes preferidos para as fêmeas são Luna, Nina e Mia. Para os machos, Tom, Simba e Chico estão entre os mais populares.

A urbanização e a vida em apartamentos influenciam na escolha das raças, segundo o censo.

‌



O PetCenso também revelou os nomes mais populares por região.

No Norte , os destaques entre os cães são Luke e Mel.

, os destaques entre os cães são Luke e Mel. No Nordeste , Luke e Mel também lideram.

, Luke e Mel também lideram. No Centro-Oeste , os nomes preferidos continuam sendo Luke e Mel.

, os nomes preferidos continuam sendo Luke e Mel. No Sul , Thor e Luna são os mais comuns.

, Thor e Luna são os mais comuns. No Sudeste, Thor e Mel lideram a lista.

Desde 2016, os vira-latas ocupam o topo do ranking da pesquisa.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5