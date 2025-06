Amigo de Zé Felipe revela que Virginia decidiu terminar casamento com cantor Influenciador próximo do sertanejo abriu o jogo durante podcast e alfinetou ex-nora de Leonardo Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 26/06/2025 - 12h01 (Atualizado em 26/06/2025 - 12h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Amigo de Zé Felipe disse que fim do casamento do cantor com Virginia foi decisão dela Reprodução/Instagram/@zefelipe

E a separação mais comentada do ano continua rendendo! 👀 Agora, um amigo próximo de Zé Felipe resolveu abrir o jogo sobre o fim do casamento do cantor com Virginia Fonseca — e deixou claro: a decisão de terminar partiu dela!

Durante uma participação no Podcats, ao lado do influenciador Gordão da XJ, o convidado MauMau, que se apresentou como amigo de Zé Felipe, fez declarações diretas sobre os bastidores do fim da relação entre o filho de Leonardo e a influenciadora.

Sem rodeios, ele soltou: “Papo reto. Virginia perdeu um homem de valor. Vacilou”, disparou.

Ao ser questionado pela apresentadora Mari Menezes se a decisão havia sido dos dois, ele foi ainda mais claro: “Não. Sou amigo do cara, entendeu? Tô sabendo de tudo. Não posso entrar nessa polêmica, vamos encerrar esse podcast.”

‌



A declaração foi o suficiente para esquentar ainda mais as especulações sobre o verdadeiro motivo do fim do casamento, anunciado em maio deste ano. Até agora, tanto Zé quanto Virginia têm mantido o silêncio e evitado expor detalhes sobre o término.

Mas com amigos falando assim abertamente… Será que vem mais revelação por aí? 👀

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.