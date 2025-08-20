Bia Miranda e Gato Preto batem carro de luxo após noite de festa com bebidas alcoólicas
Porsche que estava os influenciadores ficou destruída depois de bater em carro na Zona Oeste de SP
Os influenciadores Bia Miranda e Gato Preto se envolveram em acidente de carro no Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (20). Em seu Instagram, Gato Preto confirmou que bateu sua Porsche, avaliada em R$1.5 milhão.
Vídeos mostram o carro de luxo completamente destruído e outro veículo, um modelo Hyundai HB20 atravessado na via. Além disso, é possível observar o poste do semáforo caído sobre a Porsche.
Horas antes, o influenciador fez outras publicações em uma festa, com fotos e vídeos de bebidas alcoólicas acompanhado de Bia Miranda.
Segundo a Polícia Militar, uma pessoa ficou ferida. Ela foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Alvorada Moema.
