Bia Miranda e Gato Preto reaparecem juntos após traição e acidente de trânsito Ex-‘A Fazenda 14’ é vista com o ex dias depois de anunciar novo término e influenciador ser flagrado nu com duas mulheres Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 25/08/2025 - 10h25 (Atualizado em 25/08/2025 - 10h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bia Miranda e Gato Preto foram vistos juntos após anúncio de término Reprodução/Instagram

Olha ela de novo nos holofotes! E não é reprise, não… 💥

Após anunciar novamente o fim do relacionamento com Gato Preto — o mesmo que foi flagrado como veio ao mundo com duas moças em casa — Bia Miranda resolveu dar uma voltinha no passado no último sábado (23).

Quem entregou o flagra foi o próprio influenciador, que postou um vídeo nos stories ao lado de Bia em um elevador. Ela apareceu toda produzida, depois de uma festa, rindo ao lado do ex — ou seria atual?

Vale lembrar que o término foi anunciado por Bia na última quinta-feira (21), logo após a suposta traição vir à tona. Ela até disse que o casal terminou horas antes, mas… não convenceu muita gente, viu?

‌



O fim do relacionamento teria acontecido justamente durante um trajeto na Porsche de luxo do influenciador — avaliada em R$ 1,5 milhão — pouco antes de os dois se envolverem em um grave acidente de trânsito.

Gato Preto furou o sinal vermelho e o carro colidiu com um Hyundai HB20, derrubando até um poste no Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo.

‌



Segundo a Polícia Militar, uma pessoa ficou ferida: o filho do motorista atingido, que estava a caminho da faculdade. O jovem bateu a cabeça, sofreu contusões e fraturas na mandíbula.

Agora fica a dúvida: será que Bia Miranda e Gato Preto tiveram uma recaída ou foi só um último “remember”? 👀

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.