Bruna Marquezine estaria vivendo romance com Danilo Mesquita
Solteiros, atores são vistos em clima de intimidade fora das câmeras e trocam elogios nas redes sociais
Parece que os bastidores de uma nova produção renderam mais que boas cenas de ficção para Bruna Marquezine e Danilo Mesquita...
Rumores indicam que os dois estariam vivendo um clima de romance fora das câmeras. Colegas de elenco teriam notado que a química entre Bruna e Danilo ia além do trabalho, e que o clima de intimidade continuava mesmo quando não estavam gravando.
Os dois estão solteiros, o que só aumentou as especulações.
Na última sexta-feira (8), Danilo publicou nas redes sociais uma sequência de fotos do último dia de filmagens e fez questão de elogiar a parceira de cena. Em uma das imagens, os dois aparecem abraçados.
A resposta de Bruna veio logo: “É uma alegria trabalhar com você, Dan!”
A informação é do jornal Extra.
Só amizade ou casal novo vindo aí? 👀
