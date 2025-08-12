Bruna Marquezine estaria vivendo romance com Danilo Mesquita Solteiros, atores são vistos em clima de intimidade fora das câmeras e trocam elogios nas redes sociais Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 12/08/2025 - 15h04 (Atualizado em 12/08/2025 - 15h10 ) twitter

Danilo Mesquita e Bruna Marquezine estão fazendo série juntos Reprodução/Instagram/@_danilomesquita

Parece que os bastidores de uma nova produção renderam mais que boas cenas de ficção para Bruna Marquezine e Danilo Mesquita...

Rumores indicam que os dois estariam vivendo um clima de romance fora das câmeras. Colegas de elenco teriam notado que a química entre Bruna e Danilo ia além do trabalho, e que o clima de intimidade continuava mesmo quando não estavam gravando.

Os dois estão solteiros, o que só aumentou as especulações.

Na última sexta-feira (8), Danilo publicou nas redes sociais uma sequência de fotos do último dia de filmagens e fez questão de elogiar a parceira de cena. Em uma das imagens, os dois aparecem abraçados.

A resposta de Bruna veio logo: “É uma alegria trabalhar com você, Dan!”

A informação é do jornal Extra.

Só amizade ou casal novo vindo aí? 👀

