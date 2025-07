Equipe de Ivete Sangalo rebate Grupo Clareou após acusação por nome de turnê SuperSounds afirma que banda só queria dinheiro e nega qualquer irregularidade Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 10/07/2025 - 11h19 (Atualizado em 10/07/2025 - 11h19 ) twitter

Empresa afirma que nome da turnê não infringe marca registrada pelo grupo de pagode Reprodução/Instagram/@iveteclareou

A nova turnê de Ivete Sangalo mal começou e já está cercada de polêmica! O motivo? O Grupo Clareou não gostou nadinha de ver a palavra “Clareou” estampada no nome da turnê da diva baiana e resolveu se pronunciar, alegando que tem registro da marca no INPI desde 2010.

Mas a resposta veio rápida! A Super Sounds, empresa responsável pela turnê de Ivete, soltou uma nota para lá de afiada e rebateu a acusação feita pelos pagodeiros.

“Esclarecemos que a marca registrada junto ao INPI, pelo grupo que emitiu a nota, é, na verdade, ‘Grupo Clareou’ (e não ‘Clareou’, como afirmou na nota), o que não lhe confere direito de exclusividade quanto ao uso da palavra ‘Clareou’, isoladamente ou em conjunto com outras”, disparou a empresa, em nota enviada ao site do Hugo Gloss.

👀 E não parou por aí! A Super Sounds ainda disse que tentou resolver tudo na paz e no amor, mas que o papo não andou.

‌



“Os representantes do Grupo Clareou afirmaram que o único interesse dos seus representados seria o recebimento de compensação financeira e apresentaram proposta de valores astronômicos, o que nos levou ao encerramento imediato das tratativas, especialmente diante da evidente inexistência de qualquer violação de direito de marca”, destacou a nota.

A empresa ainda alegou que a palavra “clareou” é de uso comum e está presente em várias músicas do samba brasileiro, ou seja, não daria para ninguém querer exclusividade assim fácil.

‌



Agora resta saber: será que essa treta vai parar na justiça? Ou vão abaixar a poeira? O que a gente sabe é que, por enquanto, Ivete segue firme e forte com a turnê... 🔥

