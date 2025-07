Filho de Vanusa detona Dona Ruth por causa de seguro do acidente que matou Marília Mendonça Rafael Vanucci se revoltou com suposta exigência de 50% do valor Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 09/07/2025 - 15h16 (Atualizado em 09/07/2025 - 15h16 ) twitter

Filho de Vanusa detonou mãe de Marília Mendonça Reprodução/Instagram/@rafavannucci/@donaruthoficial

Rafael Vanucci, produtor musical e filho da cantora Vanusa, surgiu em meio à polêmica sobre o seguro do acidente de avião que matou Marília Mendonça para mostrar sua indignação com a atitude da mãe da cantora, Dona Ruth.

Segundo informações divulgadas recentemente, Dona Ruth teria exigido 50% do valor total do seguro do acidente, estimado em 1 milhão de dólares, pedindo 100 mil dólares de cada família das outras vítimas.

O produtor, que era muito amigo de Henrique Bahia, produtor da Marília que também morreu no acidente, fez um vídeo dizendo que a atitude de Dona Ruth foi uma “falta de respeito”.

Rafael defendeu que o dinheiro deveria ser dividido igualmente entre todas as famílias envolvidas, já que todos foram vítimas da mesma tragédia.

