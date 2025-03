Fiuk rebate críticas, diz que não é valorizado pelo pai e que o povo tem raiva porque ele é playboy Cantor se defendeu após ser acusado por funkeiros de se apropriar da música ‘Mãe Solteira’ Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 18/03/2025 - 11h08 (Atualizado em 18/03/2025 - 11h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fiuk rebateu críticas e falou de falta de valorização do pai Reprodução/Instagram/@fiuk

O cantor Fiuk se defendeu, na última segunda-feira (17), das acusações de se apropriar da música Mãe Solteira, que está fazendo sucesso nas plataformas digitais e, de quebra, ainda alfinetou o pai.

O artista não explicou qual foi sua contribuição para a canção, mas afirmou que não é valorizado nem por Fábio Jr. e que o pessoal implica com ele por ser playboy.

“Por que eu incomodo tanto? É o fato de eu ser playboy? Filho de famoso? Qual é o ponto? Onde eu incomodo tanto que as pessoas sentem essa necessidade de procurar algo em mim que as irrita e tentar fazer isso virar uma verdade? Mas sempre foi assim, dentro e fora de casa, sempre exigiram mais de mim e sempre tentaram me diminuir”, afirmou Fiuk.

Em seguida, o artista desabafou sobre a falta de incentivo da voz de Alma Gêmea. “Eu fazia show para 20, 30 mil pessoas e, quando eu chegava em casa, meu próprio pai me desvalidava na minha própria casa, fazia eu me sentir um nada”.

‌



O filho de Fábio Jr. está aparecendo nos créditos de Mãe Solteira como um dos responsáveis por escrever a letra e a situação irritou os cantores da música. O MC Davi falou que Fiuk quer pagar de “malucão”, dizendo que fez a canção. O MC G15 concordou e o caos foi instaurado.

Em sua defesa, o cantor afirmou: “Às vezes, só de uma pessoa estar presente, de falar uma palavra, uma ideia, ela acaba mudando a música. Tudo acaba mudando”, explicou.

‌



Além disso, Fiuk disse que a canção já tinha um pequeno refrão, mas que ele contribuiu com partes importantes da melodia. “Será que essas pessoas percebem que elas estão completamente tomadas pelo próprio ego?”, questionou.

Xiii...

‌



Veja o desabafo de Fiuk na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.