Maraisa, irmã de Maiara, volta com o noivo pela terceira vez Casal foi fotografado nos bastidores de um show da dupla sertaneja Fabíola Reipert 17/03/2025 - 13h04

Maraisa e Fernando Mocó retomaram o noivado Manuela Scarpa/Brazil News

A cantora Maraisa, irmã de Maiara, e Fernando Mocó se reconciliaram de novo após terem terminado o noivado recentemente. Já é, pelo menos, a terceira vez que eles vão e voltam.

Os dois foram fotografados juntos neste fim de semana nos bastidores de um show de Maiara e Maraisa em São Paulo.

Fernando já está dizendo que agora eles não terminam mais, mas ainda não marcaram a data do casamento. Será que desta vez vai sair?

Maiara, irmã de Maraisa, também ficou no maior vai e vem com outro Fernando, o Zor. Mas, no caso deles, as idas e vindas chegaram a 12 vezes.

