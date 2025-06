Influenciadora que diz ter ficado com Neymar é solta da prisão em São Paulo Any Awada e mãe foram presas suspeitas de participar de um esquema que vendia cosméticos e perfumes falsificados Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 20/06/2025 - 11h39 (Atualizado em 20/06/2025 - 11h39 ) twitter

Any Awada foi libertada da prisão em São Paulo Reprodução/Instagram

Any Awada está solta! E tem babado…

A influenciadora, que ficou conhecida depois de dizer que ficou com Neymar numa festa, saiu da prisão. Mas calma, Fabíola! Ela e a mãe, Ângela, ainda vão ter que enfrentar a Justiça, viu?

As duas foram presas suspeitas de participar de um esquema que vendia cosméticos e perfumes falsificados. Lembra que elas até gravaram vídeos de dentro da cadeia reclamando das condições das presas? A gente tem esse vídeo, sim!

E tem mais: depois da prisão, foi confirmado que Any está grávida! 😱

‌



Agora, a Justiça entendeu que não havia requisitos legais suficientes para manter a prisão preventiva, tanto da influenciadora quanto da mãe dela. Resultado: as duas vão responder ao processo em liberdade.

Ou seja, estão soltas, mas o caso ainda tá longe de acabar...

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.