Irmã de Neymar e Gabigol se casaram? 💍Aliança dá pistas Casal está morando junto em Belo Horizonte Fabíola Reipert 12/08/2025 - 11h50

Rafaella Santos e Gabigol aparecem de aliança na mão esquerda Reprodução/Instagram e Reprodução/TV

Será que a irmã de Neymar casou e não contou para ninguém? Rafaella Santos, a Neyirmã, e Gabriel Barbosa, o Gabigol, apareceram com alianças 💍 na mão esquerda. 😱

O casal está morando junto em Belo Horizonte porque Gabigol está jogando (ou quase jogando) lá, pelo Cruzeiro. E, recentemente, Rafaella revelou que quer muito ser mãe.

O relacionamento de Gabigol e Rafaella é marcado por idas e vindas desde 2015. A moça teria descoberto algumas traições por parte do jogador, mas agora parece que a paz voltou a reinar.

