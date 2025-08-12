Irmã de Neymar e Gabigol se casaram? 💍Aliança dá pistas
Casal está morando junto em Belo Horizonte
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
Será que a irmã de Neymar casou e não contou para ninguém? Rafaella Santos, a Neyirmã, e Gabriel Barbosa, o Gabigol, apareceram com alianças 💍 na mão esquerda. 😱
O casal está morando junto em Belo Horizonte porque Gabigol está jogando (ou quase jogando) lá, pelo Cruzeiro. E, recentemente, Rafaella revelou que quer muito ser mãe.
O relacionamento de Gabigol e Rafaella é marcado por idas e vindas desde 2015. A moça teria descoberto algumas traições por parte do jogador, mas agora parece que a paz voltou a reinar.
✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp